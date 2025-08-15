バイオリニストの廣津留すみれ氏が１５日、がテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜、午前８時）に出演。広島市で導入された被爆者の言葉を伝える家族伝承者制度に「次の世代に伝えていくってのはすごく大切」と語った。

戦後８０年となり、原爆被爆者の高齢化が進んでいることで、広島市は２０２２年度から家族伝承者制度を導入している。被爆した家族から体験や平和への思いを聞き取り、代わりに語り伝えるというもので、当時、１３歳で亡くなった森脇瑤子さんのおいで６６歳の細川洋さんが森脇さんの残した日記をもとに、家族伝承者の１期生として活躍している。

廣津留氏は「何月何日に空襲があって、何月何日に何が起きたっていうのは歴史上の事実として知っているんですけれども、そこに人間が暮らしていた時に、何を思って生きていたかって知るっていうのが貴重なんだなって改めて思いますね」

森脇さんは８月６日に亡くなる前日まで日記をしたためている。廣津留氏は「戦闘機が憎い、空襲警報で学校に行けない時もあるけれども、最後まで希望を捨てないで生きていたんだなっていう気持ち。それは人間にしか語ることができない事だと思いますし、それはどんなに調べても、その人たちの言葉が失われてしまうと、伝えられなくなってしまうことだ思う」。

その言葉を引き継ぐために作られた家族伝承者制度には「家族の方が家族伝承者という制度で、どんどん次の世代に伝えていくってのはすごく大切だと思います」とし、「直接の声でないにしても、おそらくご家族の方は大切に財産として次に引き継いでいくと思いますので、私たちも、それを知ろうとする姿勢を忘れずにいたいと思います」と語った。