昨夏のパリ五輪総合馬術団体で銅メダルに輝いた日本代表「初老ジャパン」の大岩義明（４９）（nittoh）らメンバーが今年１月、偉大な先人にメダル獲得を報告するため、太平洋戦争末期の激戦地だった硫黄島（東京都小笠原村）を訪れた。

１９３２年ロサンゼルス五輪の障害飛越で金メダルに輝いた西竹一（たけいち）氏が、４５年３月に戦死した地。終戦から８０年を前に今月、読売新聞の取材に応じた大岩は、「平和があってこそ馬術で世界に挑戦できる」と改めて感じている。

激戦の爪痕 今も島に

ロス五輪で頂点に立った西氏は、男爵家出身で現地の社交界との交流も深く、「バロン（男爵）西」の愛称で親しまれた。後に陸軍の軍人として４２歳の若さで生涯を閉じた、馬術界のレジェンドだ。１０歳で競技を始めた大岩は、「偉大な馬術家。欧州で人気がある競技で、あの当時に優勝したことは想像を絶する」と私淑するようになった。後を追うように五輪の表彰台を目指し、いつしか西氏が眠る硫黄島の訪問を願うようになった。

５度目の五輪となった昨夏のパリ大会では、日本勢で西氏以来、９２年ぶりのメダル獲得に貢献した。日本に帰国後、硫黄島に駐屯する自衛隊への講話依頼が舞い込み、訪問が実現した。

実際に訪れた島には、砲弾や薬きょうが転がり、激戦の爪痕が生々しく残されていた。火山島のため、地面の石を動かすと湯気が上がるほど熱い。「過酷な環境。小さな島には隠れるところもほとんどない。ここで一日でも長く持ちこたえることが日本のためと思って戦われたのか」と西氏の思いを想像した。

今でも不発弾が見つかり、遺骨収集は困難を極めるという。１万１０００柱を超える未帰還の遺骨が残されていると聞くと、「（島に眠っている）たくさんの方に失礼のないように、という気持ちが湧いた」。

再びロスでメダルを

島の東岸に立つ西氏の石碑に、メダル獲得を報告した。そして、「もう一度チャレンジして、違う色のメダルを持ってここに来ます」と誓った。パリ五輪後は、現役引退が頭をよぎったこともあったが、「次の五輪は、西さんが金メダルを手にしたロサンゼルスで行われる。導かれている気がした。本当に納得できる準備をして臨みたい」と気持ちを新たにした。

２０２２年にはロシアがウクライナを侵略した。その後、ドイツを拠点としていた大岩は、避難してきたウクライナ人をグルーム（馬の世話の専門家）として雇ったこともある。戦争は遠い昔の話ではないと心から思う。「硫黄島に限らない。戦争の悲惨さを語り継いでいくのが、大事なことだ」（井上敬雄）