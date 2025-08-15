

Netflixで配信中の「SAKAMOTO DAYS」。シーズン1はNetflixで世界ランキング33位を記録し、日本発アニメとして半期ごとの視聴数で最も見られた作品となった（画像：Netflix）

【写真を見る】Netflixで25年上半期に2400万ビューを記録したアニメ作品はコレだ！

Netflix、Amazon プライム・ビデオ、Huluなど、気づけば世の中にあふれているネット動画配信サービス。時流に乗って利用してみたいけれど、「何を見たらいいかわからない」「配信のオリジナル番組は本当に面白いの？」という読者も多いのではないでしょうか。本記事ではそんな迷える読者のために、テレビ業界に詳しい長谷川朋子氏が「今見るべきネット動画」とその魅力を解説します。

世界ランキングでも日本のアニメが目立つ

「アニメを見るならNetflix」という選択が世界中で広がっています。

全世界で約3億人が加入するNetflixメンバーの半数以上がアニメを視聴し、この5年でアニメの総視聴時間が3倍に増加するほどの勢いです。Netflixにとってアニメは、今や「グローバル戦略の中核を担う最重要カテゴリー」として扱われています。

その成果あってか、アメリカ、ブラジル、メキシコ、フランス、ドイツ、イタリアでも人気が拡大し、韓国や東南アジアはもちろん、インドやインドネシアでも存在感を強め、アフリカ全体でも関心が着実に高まっているというのです。

8月6日のプレス向け説明会によると、2024年の1年間で33のアニメ作品が「週間グローバルTOP10」（非英語作品）に計70回も登場したといいます。2021年と比較すると作品数では2倍以上、登場回数は4倍です。日々のランキングにアニメ作品が入るのは、日本だけの現象ではなくなりつつあるのです。

今年に入ってもアニメ視聴は軌道に乗ったまま。Netflix公式エンゲージメントレポート（2025年上半期）によると、アニメの視聴は前年比で約20%増加し、過去最高を記録しています。

なかでもヒットを飛ばしたのは「SAKAMOTO DAYS」シーズン1でした。週刊少年ジャンプで連載中の鈴木祐斗原作漫画をアニメ化したもので、元殺し屋の男が家族との日常を守るため刺客と戦う痛快バトルが人気の作品です。

2025年上半期に2400万ビューを記録し、競合が並ぶなかで世界ランキングは33位。日本発アニメとしては半期ごとの視聴数で最も見られた作品となっています。

数字が確信にもつながっている様子です。Netflixで日本発の世界的ヒットを仕掛け続けているコンテンツ部門バイス・プレジデントの坂本和隆氏は、「アニメは、もはやニッチな存在ではありません。世界で確固たる地位を築いています。ローカルに根付いた日本のアニメを全世界が求めていることに改めて気づきました」と言い切るほどです。



「アニメを見るならNetflix」の地位を築く理由を語るNetflixコンテンツ部門バイス・プレジデントの坂本和隆氏（画像：Netflix）

「アニメを見るならNetflix」が根付きつつある？

海外で日本発アニメを見るために利用するサービスと言えば、かつてはアニメ専門のものが主流でした。ソニーが2021年に買収したクランチロールがほぼ独占するかたちでリードしていましたが、ここにきて状況が変わりつつあります。

電通の海外向け調査レポートによると、アニメを見る配信サービスとしてNetflixが浮上しているのです。全世界を対象に実施したアンケート回答者の48％がアニメを見る選択肢としてNetflixを挙げ、最強だったクランチロールやオリジナルIPを抱えるディズニープラスを上回り、最も多く支持されています。

地域別でもNetflixが選択肢のトップを占めます。北米では63％、中東・欧州・アフリカ地域で56％と圧倒的な強さです。アニメを扱うサービスが乱立するアジアでも36％と、1位に位置づけています。



「SAKAMOTO DAYS」のNetflix版予告は、公式の3倍にも上る再生数を記録した（画像：Netflix）

アニメを見るサービスとしてNetflixが選ばれている理由は、大きく分けて2つあります。

1つ目は、ライト層の取り込みが成功していることです。Netflixは「コアファン」「ライト」「ファーストタイマー（入門者）」の3つに分かれたアニメの視聴者のどの区分も取りこぼすことがないよう、言語の壁を越える吹き替えに力を入れています。

日本でローンチした10年前、日本発アニメの対応言語は10言語程度に限られていましたが、現在Netflixではアニメ作品を最大33言語で提供し、拡大させているところ。アメリカ・ブラジル・メキシコの視聴者の約80％は吹き替え版を利用しているそうです。

前述の坂本氏は、「Netflixでアニメを視聴したメンバーの反応をみると、初めてアニメに触れたような声が多い印象があります。ローカライズに力を入れ、驚異的なサポート体制によって、アニメ視聴の伸長に影響を与えています」と自信を見せます。

作品に関心を持ってもらうためのカギとなる予告映像にも注目し、独自編集でグローバル版の予告を用意するほどの力の入れようです。日本の権利元サイドが用意する公式予告は日本人にとって親しみやすい仕様になっているのが通常ですが、Netflix版の予告は「何を描いた話なのか」一目でわかるように表現されています。テロップにも頼りません。

この効果もあってか、「SAKAMOTO DAYS」のNetflix版予告は、公式の3倍にも上る再生数を記録しています。

「NARUTO」は世界で約4800万ビューの人気

Netflixが選ばれている理由の2つ目は、非独占コンテンツの売れ筋をそろえていることにありそうです。

Netflixと言えば、自ら投資した独占オリジナルコンテンツが最大の売りです。それによって競合と差別化を図って成長してきましたが、2020年以降、ラインナップに変化が表れています。ドラマに至っても非独占コンテンツがNetflixの中で占める割合が増えているのです。

アニメも同様に人気作は非独占ものが並びます。海外で人気の「NARUTO」シリーズはNetflixで約4800万ビュー、「ONE PIECE」アニメシリーズおよび劇場版を合わせた視聴数は約3000万ビューと、実績を作るアニメは非独占ものが目立っています。勢いのある「鬼滅の刃」も、2024年に「週間グローバルTOP10」（非英語作品）入りしたアニメの1つです。

非独占に頼ってばかりではなく、「ポケモンコンシェルジュ」のような独占オリジナルもランキング入りしていますから、方向転換したというわけではなさそうです。

実際、坂本氏は「方針を掲げているわけではない」と話しています。その理由として「アニメのエコシステムの中で、権利元がどのようなポジショニングを取るのか、その状況によって（非独占か独占かは）変わる」と説明しています。

つまり、権利元に判断が大きく委ねられているということです。たとえば、ソニーグループが保有する「鬼滅の刃」は非独占が絶対条件です。それによって多くのプラットフォームで展開され、劇場やマーチャンダイジングの収益アップにつなげる手法が取られています。一方、Netflixは配信権の1つを購入する以外になす術はありません。



坂本和隆氏（画像：Netflix）

『千と千尋の神隠し』は日本でも見れるようになる？

Netflixが手を挙げれば購入できるというものでもないのです。それはジブリ作品がそうです。

計24本のジブリ作品が日本と北米以外のNetflixで非独占配信され、2025年上半期だけで『千と千尋の神隠し』が600万ビューを記録し、全体で4000万ビューに上る好成績ですが、これらが日本のNetflixでも解禁されるかどうかは未知数です。

ずばり、話し合いが行われているのか坂本氏に質問すると「こういうのはご縁だと思っています」と回答があり、どうやらテーブルに乗った状態ではなさそうです。替わりにNetflixとしての考えを言葉にしました。

「こちらから押しかけるよりも、作品にとってなぜ配信する意味があるのかという答えがあることのほうが重要だと私は思っています」

いち視聴者の立場からは、アニメを見るならNetflixという地位を築いた今が、そのタイミングにあるように感じます。独占と非独占というある種のジレンマを抱えながらも、Netflixアニメ最強化計画は攻め時のはずです。

（長谷川 朋子 ： コラムニスト）