リッター26km走れる！ トヨタ「ダークなプリウス」がスゴい！ プレミアムなブラック内外装＆高性能パワトレ搭載！ 特別な「ナイトシェード」とは！

特別な「ナイトシェード」とは！

トヨタ「プリウス」は1997年から販売される、世界で初めての量産ハイブリッド専用車です。

今やプリウスを見ない日はないと言っても過言ではないほど、トヨタを代表するクルマとなっています。

【画像】超カッコいい！ これが「ダークなプリウス」です！（30枚以上）

現行モデルは2023年に登場した5代目で、エクステリア・走行性能などにますます磨きをかけました。

黒い特別仕様車「ナイトシェード」

グレードはエントリーグレードの「X」、走行性能と便利な機能がバランスよく詰め込まれた「G」、最上級グレードの「Z」、サブスクリプションサービスのKINTO専用グレード「U」と4種類あります。

パワーユニットは、2リッタープラグインハイブリッド（PHEV）、2リッターハイブリッド（HEV）のほか、KINTO専用のUグレードには1.8リッターハイブリッドが搭載されます。

そんなプリウスが2025年7月1日に一部改良を受け、同時にG PHEVの特別仕様車として「Night Shade（ナイトシェード）」が追加されました。

プラグインハイブリッドはハイブリッドと異なり、外部の電源から充電が可能になったのが大きなポイントです。

短い距離での走行は電気自動車、長い距離での走行はハイブリッド車として機能することが可能になりました。

19インチのタイヤを装着した状態で約87kmのEV走行ができて、日常的な移動はほとんど電気のみで賄えます。

強力な電気モーターに加えて高効率な2リッターエンジン搭載で、低燃費でありながら満足できる力強い走りが楽しめて、燃費（WLTCモード）は26.0km／Lです。

そして、ナイトシェードはG PHEVをベースとして、エクステリア・インテリア共に特別なデザインが採用されています。

まず、エクステリアは存在感のあるブラックパーツがポイント。フロントロアグリル、リアバンパーロア、アウトサイドドアハンドル、センターピラーガーニッシュ、ホイールアーチモールディングにツヤありブラックが施されており、きらめきを感じさせつつ深いブラックで全体をダークに引き締めました。

また、フロントとリアにあるトヨタマークやバックドアの「PRIUS」「PHEV」エンブレム、アルミホイールもブラックで統一。低重心なスタイリングと相まってスポーティさを強調しています。

インテリアもブラックを基調としており、インストルメントパネルにはブラック加飾にブルーのラインのアクセントがあしらわれ、高級感のあるシックな雰囲気です。

コックピットは「トップマウントメーター」を採用することで、情報が中央にまとまっており運転に集中しやすい造りとなっています。

シートには上級のファブリックが用いられ、専用のシートストライプが施されたブラックなスポーティシートを採用。運転席は６ウェイマニュアル、助手席は4ウェイマニュアルでベストポジションが取りやすく快適な乗り心地を実現しました。

ナイトシェードのボディカラーには、「マスタード」「プラチナホワイトパールマイカ」「アティチュードブラックマイカ」「アッシュ」の4色が設定されます。

※ ※ ※

充実した装備で特別なプリウス G ナイトシェードは、ラグジュアリーな気分に浸れる一台です。価格（消費税込）は394万7300円です。