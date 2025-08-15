【8月後半の恋愛運】はっきりした方向性は見つけにくいとき。まーささんが贈る12星座の恋愛占いをチェック

自らの言葉で話し、自分を表現することの大事さ。相手を信じぶつかることを恐れない勇気。これらが強調される月半ばです。今はとても大きな規模での変化の時期が続いていますが、その意志や意欲は本物なものの、はっきりした方向性はみんな見つけにくいでしょう。各星座の8月後半の恋愛運を、早速チェックしていきましょう。現在、2025年下半期の恋愛占いも公開中。こちらも併せてチェックしてみてくださいね！

言葉で、態度で、自分の中にある思いを表現して



8月後半：おひつじ座さんの恋愛運大事な相手との対話がとても重要な時期が続きます。おそらく今のおひつじ座は、いろいろ思うところがあるもののうまく言葉にできない…そんな気持ちが長く続いているのでは。それでも月半ばは特に特定の相手に対し、うまく言葉を紡げるようです。

まずは自分の挑戦に集中を。恋は自然なペースで



8月後半：おうし座さんの恋愛運自分を取り巻く状況の変化が一段と著しい時期。特に仕事など今後の自分の将来に向けて何か積極的に挑戦しているなら、一層強い追い風が吹いています。目指しているものがかなり難しいものであるとしても、それに向かうためのステップが次々用意される感じ。

気になる人は一緒に「夏の思い出」をたくさん作って



8月後半：ふたご座さんの恋愛運一段と冴える2週間です。特に人との関係の中では、誰かとの会話や相手の態度からヒントをもらい自分が行動に移すパターンが多いよう。何かやりたいことがあり、でもまだ十分なヒントを得ていない気がするのなら、今は人とじっくり話す機会を増やすといいかな。

自分の成長に対し前向きに。段々出会いも増えてきます



8月後半：かに座さんの恋愛運かに座を取り巻く日常の変化が著しく、日々の当たり前がどんどん変わっていきそうなとき。特に社会面への前向きさ、挑戦心には強い追い風が吹く2週間でしょう。現在の勉強や将来に向けて学んでおく&身に着けておくべきものがあるなら、ぜひ積極的に取り組みましょう。

正直かつ積極的な対話が互いの心を近づけそう



8月後半：しし座さんの恋愛運しし座の明るさ、前向きさが周囲と絶妙にかみ合いだす2週間です。月半ばは対話を通じて新しい出会い、そして大事な相手とより深い心の交流ができそうなとき。お互いに相手の言動にハッとさせられるイメージで、特に恋人や親友など、自分の特別な人とはかなり真剣な向き合いができるかも。

苦手意識や不安は行動で打破。恋へはのんびり構えて



8月後半：おとめ座さんの恋愛運バイトや仕事など社会面での新展開&活躍が際立つ2週間です。もしこれからやりたいことがある、将来に向けて力をつけたい、そんな気持ちがあるのなら、今は才能を開花させる絶好のチャンスかも。

真剣な話は明るく、気楽な話題にも鋭さをもって



8月後半：てんびん座さんの恋愛運強い前向きさと意欲の元、状況を切り開く力を大いに発揮できそうな2週間です。特にそれに対し本気なとき、思い切った行動に移せるのが今のてんびん座の強みでしょう。将来の夢にしろ恋愛にしろ、自分が信じていることに対し正直かつ素直になり、そのままにぶつかってくのがいいですね。

日常の変化に伴って愛に求めるものも変わりそう



8月後半：さそり座さんの恋愛運自分自身の日常やそれを取り巻く前提条件の変化が著しい、まさに転機を生きる現在のさそり座。戸惑いも強かったでしょうが、段々にその必要性を悟り、むしろ「変わっていくことが楽しみになる」。そんな力強さも出てくる2週間です。

愛と信頼は原動力に。大事なのは自分が何を追うか



8月後半：いて座さんの恋愛運自分を取り巻く周囲の決意や行動力に胸打たれ、自分自身の考えや決意の強さもどんどんバージョンアップしていきそうな2週間です。月半ばはもろに人からはっぱをかけられるとき。実際に相手が何か言うわけではなさそうですが、人の存在に動かされる。いて座の中からも強く明るいものが引き出され、迷いがクリアになる雰囲気があります。

変わっていく自分とかみ合わない恋。さてどうする



8月後半：やぎ座さんの恋愛運バイトや仕事など社会面での大きな変化、展開の影響を受け、やぎ座の日常も一層大きく動いていく。そんな強い流れの中を生きる2週間です。やぎ座は本来納得してから動きたい性質ですが、今ばかりは状況に合わせ臨機応変に動くことが求められます。その辺を察知するのが月半ば。

どこまでもパワフルなあなたにふさわしい人がいます



8月後半：みずがめ座さんの恋愛運「完全にスイッチ入った」感じのある非常にパワフルな2週間です。特に月半ばはシンプルに自分の求めるものを追える、斜面さえも駆け上ってしまいそうな行動力の時期。直感を信じ、突き進みましょう。周囲は最初こそ驚くものの、早い段階で理解しサポートしてくれるはず。

自分の人生は自分で決める。それは当たり前のこと



8月後半：うお座さんの恋愛運劇的に変わっていくうお座の環境面。今までの暮らしや家族の関係、日常の習慣などは「そうする必要に迫られて」どんどん動いていきそう。月半ばは特に家族関係に変化が著しい時期で、その展開に後押しされそうです。今のうお座は自分を大きくレベルアップするため、主に社会面での挑戦に乗り出しているところでは。

