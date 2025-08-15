佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の15日の天気をお伝えします。



「花火の由来」

お盆休みも終盤ですね。お盆の期間は一般的に8月13日～16日で、初めの日にはご先祖様の魂が迷わずに自宅へ帰ってくるための目印になる“迎え火”、最後の日にはご先祖様がまっすぐ帰れるようにお見送りするための“送り火”を焚きます。一説によりますと、花火大会が夏に行われるのも、この迎え火や送り火に由来しているということです。



「気温はどうなのか？」

15日の最高気温は14日と同じくらいのところが多く、厳しい暑さが続きます。熱中症警戒アラートも発表されていますので、こまめな水分補給を心がけるなど万全な対策をしてください。



「天気の予想」

よく晴れて天気の大きな崩れはなさそうです。日差しがたっぷり届き、お出かけ日和ですが、外出の際は紫外線対策を万全に行いましょう。



「洗濯物はどうなのか？」

にわか雨の心配もなく、洗濯日和でしょう。バスタオルなど、大きめのものもよく乾きそうです。



「なのか間予報」

☆なのかポイント☆

15日と16日は、内陸の地域では体温を超えるような暑さになりそうです。農作物や体調の管理にご注意ください。