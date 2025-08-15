慶應義塾大主将MF田中雄大が横浜FM内定!!「自覚と責任を持ち、謙虚に、そして愚直に精進していきたい」
横浜F・マリノスは15日、慶應義塾大MF田中雄大(22)が来季から加入することが内定したと発表した。あわせてJFA・Jリーグ特別指定選手として申請した結果、日本サッカー協会(JFA)から認定されたといい、選手登録が完了し次第、Jリーグ公式戦に出場することができる。
三菱養和SCユース出身の田中は昨季の関東大学リーグ2部ベストイレブンに輝いたボランチ。今季からは慶應義塾大でキャプテンを務めており、4年ぶりに1部復帰を果たした名門をピッチ内外で支えている。高校卒業後には三菱養和SC社会人チームで過ごしながら1年間の浪人生活を送った経歴を持ち、今年10月11日の誕生日で23歳を迎える。
田中は横浜FMを通じて「横浜F・マリノスという歴史と伝統のあるすばらしいクラブでプロサッカー選手としてのキャリアをスタートできることを大変うれしく思います。これまで応援し続けてくれた家族や自分に関わってくださったすべての方々の支えのおかげでここまで来ることができました。この場をお借りして感謝申し上げます。お世話になった方々から受けた恩を少しでもお返ししていけるよう、プロサッカー選手としての自覚と責任を持ち、謙虚に、そして愚直に精進していきたいと思います。ファン・サポーターの皆さま、一人のプロサッカー選手として、また一人の漢としてより一層の磨きをかけ、一日でも早く日産スタジアムで熱くクールに闘う姿をお見せしたいと思っています。応援をどうぞよろしくお願いします」とコメントしている。
●MF田中雄大
(たなか・ゆうた)
■生年月日
2002年10月11日
■出身
神奈川県
■身長/体重
174cm/70kg
■経歴
三菱養和SC調布ジュニア-三菱養和SC調布ジュニアユース-三菱養和SCユース-三菱養和SC社会人-慶應義塾大
三菱養和SCユース出身の田中は昨季の関東大学リーグ2部ベストイレブンに輝いたボランチ。今季からは慶應義塾大でキャプテンを務めており、4年ぶりに1部復帰を果たした名門をピッチ内外で支えている。高校卒業後には三菱養和SC社会人チームで過ごしながら1年間の浪人生活を送った経歴を持ち、今年10月11日の誕生日で23歳を迎える。
●MF田中雄大
(たなか・ゆうた)
■生年月日
2002年10月11日
■出身
神奈川県
■身長/体重
174cm/70kg
■経歴
三菱養和SC調布ジュニア-三菱養和SC調布ジュニアユース-三菱養和SCユース-三菱養和SC社会人-慶應義塾大