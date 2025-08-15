ハートシードが続急伸、２５年１２月期業績予想を一転営業黒字へ上方修正 ハートシードが続急伸、２５年１２月期業績予想を一転営業黒字へ上方修正

Ｈｅａｒｔｓｅｅｄ<219A.T>が続急伸している。１４日の取引終了後、２５年１２月期の単独業績予想について、売上高を２３億９４００万円から３０億２７００万円へ、営業損益を１０億１０００万円の赤字から１億２５００万円の黒字へ、最終損益を９億５９００万円の赤字から１億７００万円の黒字へ上方修正したことが好感されている。



ノボ・ノルディスク との全世界を対象とする独占的技術提携・ライセンス契約に基づき、２６年１２月期に見込んでいた開発マイルストンを２５年１２月期に前倒しで達成したことから売上高が計画を上回る。また、研究開発費における試験費用や心筋細胞製造費用などが想定よりも抑えられる見込みとなったことも寄与する。なお、今期は決算期変更のため１４カ月決算となる。



出所：MINKABU PRESS