元ベビタピ店員・ののち、母親が動画に登場 おそろいコーデに「ママお若い」「センス抜群」と反響
【モデルプレス＝2025/08/15】クリエイター・ののちが8月14日、自身のTikTokを更新。母親とのおそろいコーディネートを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】元ベビタピ人気店員「若い」と話題の母親
ののちは「ママにコーデを組んでもらったの」とコメントし、母親と一緒におそろいのオーバーオールを着用した姿を披露。「ののちカラーのオーバーオールをおそろいでゲットしたのでママにコーデお願いしたの」と母親にスタイリングを依頼したエピソードを明かした。
この投稿に、ファンからは「親子でおそろい可愛い」「ママお若い」「可愛い」「センス抜群」「2人とも似合ってる」「微笑ましい」「親子愛」といったコメントが寄せられている。
ののちは、元恋人のりくとのカップルチャンネル（現在はののち単独のYouTubeチャンネルに移行）がきっかけで知名度を拡大したインフルエンサー。クレーンゲームでほしい景品が取れずののちが涙する動画で注目を浴び、その人懐っこい姿から“犬系彼女”と呼ばれていた。SNSで話題のしなこが店長を務める原宿のタピオカ店「ベビタピトーキョー原宿店（ベビタピ）」の店員としても注目を集め、6月30日に卒業した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
