フォーエイト48あみか、ミニ丈から美ウエスト披露「へそピかっこいい」「引き締まってる」の声
【モデルプレス＝2025/08/15】男女7人組YouTuberグループ・フォーエイト48のあみかが14日、自身のInstagramを更新。美しいウエストを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】人気YouTuber、へそピ際立つ美ウエスト
あみかは「とうとうデジカメデビューしました」とデジタルカメラで撮影した写真を投稿。グレーのフード付きトップスとワイドパンツのコーディネートで、美しいウエストラインが印象的な装いとなっている。
この投稿に、ファンからは「デジカメエモい」「センスいい」「スタイル抜群」「へそピかっこいい」「引き締まってる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
