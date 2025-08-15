リファインバースグループ<7375.T>が一時ストップ高まで買われ、年初来高値を更新した。同社は１４日取引終了後、２６年６月期通期の連結業績予想を公表。サーキュラー化ニーズの高い大手企業との取り引き増により、売上高見通しを前期比１７．９％増の４８億円、営業利益見通しを同２．１倍の３億８０００万円としていることが好感されているようだ。



また、同時に発表した３カ年の中期経営計画で、最終年度となる２８年６月期の売上高目標１００億円（２５年６月期実績は４０億７０００万円）、ＥＢＩＴＤＡ目標２０億円（同４億１６００万円）に設定していることも材料視されているもよう。顧客のサーキュラーエコノミーへの取り組みが具現化していることが追い風となり、これまで構築してきた事業基盤や強みを生かすことで大きな成長を実現させ、かつ持続的な成長のための投資を積極的に行うとしている。



出所：MINKABU PRESS