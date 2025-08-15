外為サマリー：市場予想を上回ったＧＤＰを受け１４７円４０銭台に伸び悩む 外為サマリー：市場予想を上回ったＧＤＰを受け１４７円４０銭台に伸び悩む

１５日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１４７円４８銭前後と前日の午後５時時点に比べ９０銭強のドル高・円安となっている。



１４日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４７円７６銭前後と前日に比べ４０銭弱のドル高・円安で取引を終えた。同日発表の米７月卸売物価指数（ＰＰＩ）が高い伸びとなり、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）による大幅利下げ観測が後退したことから１４７円９６銭まで上伸する場面があった。



この流れを引き継ぐかたちで、東京市場のドル円相場は堅調にスタートした。ただ、内閣府が朝方発表した４～６月期の実質国内総生産（ＧＤＰ）速報値が前期比年率１．０％増となり、市場予想を上回ったことが分かると伸び悩み。日銀の早期利上げを意識したドル売り・円買いが流入し、午前９時５０分すぎには１４７円４０銭台に押された。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６５２ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００３０ドル弱のユーロ安・ドル高。対円では１ユーロ＝１７１円８５銭前後と同７０銭程度のユーロ高・円安で推移している。



出所：MINKABU PRESS