カウリスが３連騰、「Ｆｒａｕｄ　Ａｌｅｒｔ」トランザクション増加で２５年１２月期業績予想を上方修正

カウリス<153A.T>が３連騰している。１４日の取引終了後、２５年１２月期の単独業績予想について、売上高を１３億７０００万円から１３億８９００万円～１４億１０００万円（前期比１３．４％～１５．１％増）へ、営業利益を２億５８００万円から３億８９００万円～４億１０００万円（同５．６％～０．５％減）へ上方修正したことが好感されている。



主力の法人向けクラウド型不正アクセス検知サービス「Ｆｒａｕｄ Ａｌｅｒｔ（フロードアラート）」に関して、顧客企業におけるエンドユーザー数の増加が想定を上回り、それに伴うトランザクション数の増加により収益が拡大していることが寄与する。また、新規事業の上市時期が計画より遅延したことによる関連コストの減少や、上期に予定していた採用活動が下期にずれ込んだことに伴う人件費の一時的な減少も寄与する。なお、同時に発表した６月中間期決算は、売上高６億７０００万円（前年同期比１４．８％増）、営業利益２億２３００万円（同１３．９％増）だった。



出所：MINKABU PRESS