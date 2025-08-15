「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１５日午前１０時現在で、まんだらけ<2652.T>が「売り予想数上昇」で４位となっている。



１５日の東京市場で、まんだらけは反落。１４日取引終了後に発表した２５年９月期第３四半期累計（２４年１０月～２５年６月）の単独決算がネガティブ視されているようだ。



売上高は前年同期比４．２％増の１１３億３００万円となったが、販管費の増加などから営業利益は同２２．３％減の１３億３４００万円で着地。営業利益の通期計画２１億５７００万円に対する進捗率は６１．８％にとどまっている。



