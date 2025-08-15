『ぐるナイ』夏恒例“マグロ釣り”でハプニング 当日に急きょ企画変更→出演者も騒然
14日放送の日本テレビ系バラエティー『ぐるぐるナインティナイン』（後8：00）では、「夏恒例！沖縄マグロ釣り対決！」と題した企画が行われる予定だったが、まさかの事態に見舞われた。
【番組カット】まさかの奇跡を起こす!?釣り初心者の山本彩
番組では、史上最高62キロ超の大物を釣れば100万円、岡村チームVS矢部チームで負けたらリーダーが10万円超の超豪華ディナー代を支払いという内容で実施。岡村チームは照英＆山本彩、対する矢部チームはSixTONES・高地優吾（高＝はしごだか）＆納言・薄幸、脇を盛り上げるのは、原西孝幸（FUJIWARA）とクボケン（5GAP）による応援チーム、果たして最後に笑うのは…という内容だった。
実施前に、盛大な前夜祭が行われたが、迎えた当日、ハプニングが発生。「これから、マグロ釣り対決ということでございますが、なんとですね、本日波が高いということで、船が出港できませんで、マグロ釣り中止になりました！」とアナウンスされると、出演者たちも騒然。「あの前夜祭、何やったの？」などといった声が寄せられる中、急きょ企画変更し「イカダで釣り対決！」となった。
