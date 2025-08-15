きょう岐阜・多治見の岩瀬さん講演

亡き父は、太平洋戦争末期の１９４５年４月、沖縄特攻作戦で米軍に撃沈された「戦艦大和」の生還兵だった。

岐阜県多治見市の岩瀬愛子さん（７０）は「戦争をしてはならないとお前が伝えろ」と遺志を託された。戦後８０年となる１５日、初めて講演に立ち、父が目の当たりにした海原での惨状を語る。

岩瀬さんの父、小林健さんは１９２３年、同県恵那市に生まれた。師範学校を卒業し、満州（現中国東北部）で一時、小学校教員を務めた後、４４年に徴兵されて大和に乗艦した。配属先は艦橋の一番上にある主砲射撃指揮所。そこで弾着修正係を担った。

４５年４月、大和は、沖縄に上陸した米軍への特攻を命じられる。だが、大和の動きは探知され、東シナ海で米軍機の集中攻撃を受けた。

手記に「これが地獄」

〈何百の飛行機が、飛びかかる。何発かの爆弾が命中する。その度に、轟音（ごうおん）を発し、人々が鮮血を飛散させて飛び散っていく。大和は全速で逃げ回る〉

健さんは戦後、自らの体験をまとめた手記「戦艦大和 主砲指揮所に地獄を見た」に、最後の戦闘の様子を詳述している。

浸水によって大和は傾き、艦内には「総員退避」の号令がかかった。退避した乗組員ら数百人が鈴なりになって手すりにしがみつく。全長２６３メートルの大和が横倒しになる光景を振り返り、「これが地獄でなく、なんであろう」と記している。

健さんは海に飛び込んだ。大きな渦にのみ込まれたが、大和の爆発で水面に浮上し、奇跡的に生き延びた。駆逐艦雪風などに救出されたのは、乗組員約３３００人のうち約２８０人とされ、多くの戦友が大和とともに沈んだ。手記では、「勝ち目のない作戦を無理やり発令」し、「３０００人余の屈指の将兵」の命を失わせた軍の首脳への憤りも吐露している。

戦友の三十三回忌で決意

復員後、教職に戻った健さんは「自分も共に死ぬべきだった」と罪悪感にとらわれ、大和での体験を家族以外に話さなかった。転機は７７年。戦友の三十三回忌を迎え、「事実を伝えることが生き残った者の役目」と心を決めた。

最初は、当時校長を務めていた中学校の学校通信に体験談をつづった。「『君たちとあまり年の変わらない人たちが、大切なものを命をかけて守ろうとしたのだ』と生徒たちに伝えたかったのでしょう」。岩瀬さんは振り返る。

教員退職後は２００６年に８２歳で亡くなる直前まで自身の体験を各地で語った。「戦争をしてはならないということを、お前が代わりに伝えろ」。病床で岩瀬さんにこう託し、息を引き取った。

「父のメッセージが届きますように」

岩瀬さんは、自身が院長を務める眼科クリニック「たじみ岩瀬眼科」（多治見市）の待合室に父の手記を大和の模型とともに置いている。「訪れた患者らに手に取ってほしい」という思いを込め、そばには「多くの方に、戦争はしてはいけないという父のメッセージが届きますように」という文章を添えた。手記はこれまでに１０００冊以上を配布した。

多治見市内の公民館で１５日、初めて父の代わりに話をする予定だ。

父の体験を、どう語り継げばよいか、戸惑いはある。ただ、「あの戦争で亡くなった人たちがいてこそ、今の日本がある」という生前の言葉は脳裏に刻まれている。「事実を事実として伝えていかなければいけない。それぞれが自分の頭で何が正しいかを考えるために」。それが、「戦艦大和」の語り部として生きた父の思いだと感じている。（岩佐淳士）

猛攻受け３０５６人戦死

戦艦大和は１９４１年、広島県呉市の呉海軍工廠（こうしょう）で建造された。全長２６３メートルで、４６センチ主砲は約４２キロの射程を誇った。敵戦艦の射程外から一方的に攻撃する運用構想だった。ミッドウェー海戦（４２年６月）やレイテ沖海戦（４４年１０月）に参加した。

４５年４月６日、沖縄に上陸した米軍を攻撃するため山口県・徳山沖から特攻作戦に出撃し、米軍機の猛攻を受けて翌７日、九州南西沖で沈んだ。乗員３３３２人のうち、３０５６人が戦死したとされる。