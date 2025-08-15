ガールズグループＧＯＯＤ ＤＡＹ（グッドデイ）出身の俳優リュ・ジウォンが白血病で闘病中だと明かした。

リュ・ジウォンは１４日、自身のインスタグラムで「訳も分からず入院し、突然白血病と診断されてからすでに３カ月が過ぎた」とし、治療中の姿を公開した。

リュ・ジウォンは「１次、２次治療を無事に受け、３次治療を受けている」とし「深刻な病気だとは思えないほど、無事に１、２次が過ぎて感謝の気持ちだけだ」と述べた。

リュ・ジウォンは「病気の診断を受けてからは誰の慰めも連絡も受けたくなく、とても深い沼に落ちていたが、家族、友人、大切な人々の安否確認の連絡や心配に、私も心がとても良くなって温かくなった」と述べた。

続けて「髪の毛もなくて太った状態だから、飾った姿だけ映す仕事をしていた私にとっても、あまりにも見慣れない私の姿が他の人にはどう見えるだろうかと思って写真一枚公開するのが怖かった」と述べた。

また、「それでも今は勇気を出して写真とコメントを出し、私がこうしてそれなりに元気に過ごしているという近況ぐらいは公開できるほどの気持ちになったので久しぶりに更新してみる」と伝えた。

最後に「まだ造血幹細胞移植という大きな山が残っているが、早く全て終えて治って元の私の日常に、いいえ、病気になる前より一層健康な姿に戻りたい。 皆さん、健康な日常をお過ごしください」とコメントした。

１９９７年生まれのリュ・ジウォンはガールズグループ「ＧＯＯＤ ＤＡＹ」として２０１７年にデビューした。ＧＯＯＤ ＤＡＹが解散した後、２０２２年に新しいガールグループのＩＲＲＩＳ（アイリス）として再デビューした。

アイドル活動以後には俳優に転向し、ＪＴＢＣドラマ『ＩＤＯＬ：ＴＨＥ ＣＯＵＰ Ｄ釻ＥＴＡＴ』、ディズニー＋ドラマ『華人家スキャンダル』などに出演した。