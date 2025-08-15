大阪府和泉市教育委員会は１４日、同市と泉大津市にまたがる弥生時代の環濠（かんごう）集落「池上曽根遺跡」（史跡）の一部が無断で掘削され、伐採された樹木が埋められているのが見つかったと発表した。

発表によると、２０２４年６月、史跡公園整備のための発掘調査を行った際、土中から樹木が見つかった。調べたところ、東西２８メートル、南北１８・５メートルにわたって深さ１・５〜２メートル程度掘削され、そこに近年に伐採されたとみられる樹木が大量に埋まっていたという。

史跡の現状を許可なく変更するのは文化財保護法違反にあたることから、府警に捜査を依頼。掘削された範囲は、遺跡の中心となる建物があった場所から近く、重要な遺構などが埋まっている可能性があり、今月末から発掘調査を実施して被害の程度などを確認する。現在のところ、被害の広がりは確認されていないという。

池上曽根遺跡は１９７６年、約１１・５ヘクタールが史跡に指定され、うち約３分の１が史跡公園として整備された。現在、第２期整備が進められている。和泉市教委は「史跡の毀損（きそん）が見つかったことは大変遺憾。再発防止に努める」としている。