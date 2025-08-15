【札幌記念】重賞２勝目狙うホウオウビスケッツは３枠５番 ステレンボッシュは４枠８番から復活Ｖ狙う 枠順決定
◆第６１回札幌記念・Ｇ２（８月１７日、札幌競馬場・芝２０００メートル）
出走馬１６頭の枠順が８月１５日、決定した。昨年の天皇賞・秋で３着に入るなど実績上位のホウオウビスケッツ（牡５歳、美浦・奥村武厩舎、父マインドユアビスケッツ）は３枠５番。昨年の桜花賞馬ステレンボッシュ（牝４歳、美浦・国枝栄厩舎、父エピファネイア）は４枠８番から復活Ｖを狙う。前走の函館記念を１分５７秒６（良）のコースレコードで勝利したヴェローチェエラ（牡４歳、栗東・須貝尚介厩舎、父リアルスティール）は、先週に札幌のエルムＳ、中京のＣＢＣ賞と２日連続で重賞を制した佐々木大輔騎手の手綱で５枠１０番からスタートを切る。決定した枠順は以下の通り（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。
（１）リビアングラス 牡５ ５８ 鮫島 克駿
（２）ボーンディスウェイ 牡６ ５８ 木幡 巧也
（３）シュトルーヴェ セン６ ５８ レイチェル・キング
（４）コスモキュランダ 牡４ ５８ 丹内 祐次
（５）ホウオウビスケッツ 牡５ ５８ 岩田 康誠
（６）ケイアイセナ 牡６ ５８ 吉田 隼人
（７）ハヤテノフクノスケ 牡４ ５８ 横山 和生
（８）ステレンボッシュ 牝４ ５６ 池添 謙一
（９）トップナイフ 牡５ ５８ 横山 典弘
（１０）ヴェローチェエラ 牡４ ５８ 佐々木 大輔
（１１）ショウナンアデイブ 牡６ ５８ 荻野 琢真
（１２）アルナシーム 牡６ ５８ 藤岡 佑介
（１３）アウスヴァール セン７ ５８ 古川 吉洋
（１４）アラタ 牡８ ５８ 浜中 俊
（１５）ココナッツブラウン 牝５ ５６ 北村 友一
（１６）シュヴァリエローズ 牡７ ５８ 武 豊