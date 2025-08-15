第107回全国高校野球選手権

第107回全国高校野球選手権は甲子園球場で連日、熱戦が繰り広げられている。高校球児の全力プレーを見届けるべく、外野席にはプロ野球界の大物の姿が。本人のSNSで公開された姿に、ネット上の野球ファンから熱い視線が注がれた。

お馴染みのポーズで聖地に降臨した。サングラスをつけ、白Tシャツに黒ズボンのラフな姿で甲子園に現れたのは、元プロ野球選手の松田宣浩氏。自身のXを更新し「甲子園球場行ってきました!!」と報告している。

文面には「甲子園球場内、外でも熱男できました!! 熱男魂!!」ともつづって、甲子園球場外と左翼席で熱男ポーズを決める写真も。客席に紛れた実際の姿には反響が広がり、X上では「どおりでクッソ暑いワケだわwww」「熱男さんの周りだけ気温50℃くらいになってそう」「甲子園マッチおったんかーーーぃ」「ネット裏とかじゃなくてレフトスタンドでガッツポな熱男さん 最高に熱いっす！」と、驚きの反応が相次いだ。

松田氏は滋賀県出身。14日、地元の代表校・綾羽の一戦が行われた直後の投稿とあって「同郷草津市の綾羽高校の応援行ってた？」「地元・綾羽高校の応援かな」との指摘も上がっていた。



（THE ANSWER編集部）