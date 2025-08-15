テレビアニメ『ぷにるんず』初のキャラクター人気投票が開催！

あいるんがキミの家に遊びに来る！？

“推しぷに”をぷにぷに（投票）して豪華プレゼントに応募しよう！

大人気テレビアニメ『ぷにるんず』シリーズ初となるキャラクター人気投票が本日より開催！ 人気投票・特設ページが公開されました。

アニメに登場する個性豊かな“ぷにるんず”たちが勢揃い！ 推しのぷにるんず“推しぷに”をぷにぷにして投票いただけます。

1位になったぷにるんずは期間限定でぷにるんずの公式SNSをジャック！

また投票に参加いただいた方には、抽選で豪華賞品が当たるプレゼントキャンペーンも実施します。

■投票期間

2025年8月15日（金）～2025年8月31日（日） 23:59まで

■参加方法

１．特設ページにアクセス

２．推しぷにを“ぷにぷに”して投票！

投票後、同ページ内の応募フォームからプレゼントキャンペーンにご応募いただけます。

■ 参加賞品

人気投票に参加してくれた方に抽選で素敵なプレゼントをご用意！ 3つの中から好きな賞にご応募いただけます。

A賞：あいるんがあなたの家に遊びに来る！？ １名様

B賞：キャストサイン入り台本 ３名様

C賞：ぷにるんず玩具詰め合わせセット 10名様

また「推しぷに！ Wチャンス」も実施！

特設ページ内の「投稿する」ボタンからX（旧Twitter）に推しぷにに関する投稿をしていただくと、各賞の当選確率が２倍になります。

テレビアニメ『ぷにるんず』シリーズが期間限定で一挙配信中！

推しぷにの活躍がまた見られるチャンス！

タカラトミーチャンネル（YouTube）で第１期から第３期までが一挙配信！

人気投票とあわせて、夏休みのおともに是非お楽しみください。

ぷにるんず（1期）：8/9（土）10:00～8/22(金)18：00頃まで

ぷにるんず ぷに２： 8/15（金）10:00～8/28(木)18：00頃まで

ぷにるんず ぷに３：8/18（月）10:00～9/1(月)10：00頃まで

一挙配信はこちら：アニメ『ぷにるんず』再生リスト

※配信期間は予告なく変更になる場合がございますので、予めご了承ください。

『ぷにるんず ぷに３』番組概要

© ＴＯＭＹ／ぷにるんず３ぷにじぇくと・テレビ東京

放送情報：テレ東系列6局ネットにて毎週土曜あさ9時45分～放送中

配信情報：TVer・タカラトミーチャンネル（YouTube）・ネットもテレ東・U-NEXT・アニメ放題・J:COM STREAM・TELASA・みるプラス・Lemino・Spoox Powered by Lemino・dアニメストア・ABEMA・FOD・DMM TV・Amazon Prime Video ほか

権利表記：© ＴＯＭＹ／ぷにるんず３ぷにじぇくと・テレビ東京

短縮表記：© T/P３,TX

（画像使用の際はこちらの表記をお願いいたします。）

アニメ第３期公式HP： https://www.tv-tokyo.co.jp/anime/punirunes3

公式X：https://x.com/punirunes

公式Instagram：https://www.instagram.com/punirunes_official/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@punirunes_official





タカラトミー公式YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/c/takaratomychannel

■あらすじ

ぷにるんず……それは、ぷにっとやわらかい『ぷしぎ』ないきもの。

みんな、ぷにぷにされるのが大(だい)すき。まいにち楽(たの)しく ぷにっとくらしています。

そんなぷにるんずのまえに、あたらしい『ぷにとも』があらわれました。

キラキラかがやく宝石(ほうせき)をのせた じゅえるん です。

じゅえるんは、あいるんにおねがいします。「いっしょに来(き)てほしい」と。

やってきたのは、すべてがカチコチでできたぷしぎなばしょ、『カチコチランド』。

しかも、じゅえるんもあいるんも、体(からだ)がカチコチに大(だい)へんしん！

カチコチランドにあるというたからもの、１２この『ぷにすたるのかけら』をさがすため、

ぷにるんずのぼうけんが今(いま)はじまります！

■スタッフ

原作：タカラトミー

監督：春日森春木

シリーズ構成：市川十億衛門

キャラクターデザイン：一石小百合

音楽：小畑貴裕

音響監督：小沼則義

音響制作・スタジオ：IMAGICA EMS

制作：OLM Digital

製作：ぷにるんず３ぷにじぇくと

■キャスト

あいるん 潘めぐみ

じゅえるん 和泉風花

えねるん 小松未可子

らぶるん 内田彩

うるるん 山口智広

くーるん 木野日菜

ゆか 谷口 夢奈

あおい 小松未可子

ゆかのパパ 高橋伸也

ゆかのママ 内田彩

こむぎ 木野日菜

とげるん 岩崎諒太

ともるん 朝日奈丸佳

ナレーション 小野大輔

■主題歌：

『ぷにぷにぷにるんず ぷにックスバージョン』

アーティスト：ななひら

作詞作曲編曲：篠崎あやと、橘亮祐 ※１期から続投。