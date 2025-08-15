テレビアニメ『ぷにるんず』初のキャラクター人気投票が開催！あいるんがキミの家に遊びに来る！？ “推しぷに”をぷにぷに（投票）して豪華プレゼントに応募しよう！
大人気テレビアニメ『ぷにるんず』シリーズ初となるキャラクター人気投票が本日より開催！ 人気投票・特設ページが公開されました。
アニメに登場する個性豊かな“ぷにるんず”たちが勢揃い！ 推しのぷにるんず“推しぷに”をぷにぷにして投票いただけます。
1位になったぷにるんずは期間限定でぷにるんずの公式SNSをジャック！
また投票に参加いただいた方には、抽選で豪華賞品が当たるプレゼントキャンペーンも実施します。
■投票期間
2025年8月15日（金）～2025年8月31日（日） 23:59まで
■参加方法
１．特設ページにアクセス
２．推しぷにを“ぷにぷに”して投票！
投票後、同ページ内の応募フォームからプレゼントキャンペーンにご応募いただけます。
■ 参加賞品
人気投票に参加してくれた方に抽選で素敵なプレゼントをご用意！ 3つの中から好きな賞にご応募いただけます。
A賞：あいるんがあなたの家に遊びに来る！？ １名様
B賞：キャストサイン入り台本 ３名様
C賞：ぷにるんず玩具詰め合わせセット 10名様
また「推しぷに！ Wチャンス」も実施！
特設ページ内の「投稿する」ボタンからX（旧Twitter）に推しぷにに関する投稿をしていただくと、各賞の当選確率が２倍になります。
テレビアニメ『ぷにるんず』シリーズが期間限定で一挙配信中！
推しぷにの活躍がまた見られるチャンス！
タカラトミーチャンネル（YouTube）で第１期から第３期までが一挙配信！
人気投票とあわせて、夏休みのおともに是非お楽しみください。
ぷにるんず（1期）：8/9（土）10:00～8/22(金)18：00頃まで
ぷにるんず ぷに２： 8/15（金）10:00～8/28(木)18：00頃まで
ぷにるんず ぷに３：8/18（月）10:00～9/1(月)10：00頃まで
一挙配信はこちら：アニメ『ぷにるんず』再生リスト
※配信期間は予告なく変更になる場合がございますので、予めご了承ください。
『ぷにるんず ぷに３』番組概要
© ＴＯＭＹ／ぷにるんず３ぷにじぇくと・テレビ東京
放送情報：テレ東系列6局ネットにて毎週土曜あさ9時45分～放送中
配信情報：TVer・タカラトミーチャンネル（YouTube）・ネットもテレ東・U-NEXT・アニメ放題・J:COM STREAM・TELASA・みるプラス・Lemino・Spoox Powered by Lemino・dアニメストア・ABEMA・FOD・DMM TV・Amazon Prime Video ほか
権利表記：© ＴＯＭＹ／ぷにるんず３ぷにじぇくと・テレビ東京
短縮表記：© T/P３,TX
（画像使用の際はこちらの表記をお願いいたします。）
アニメ第３期公式HP： https://www.tv-tokyo.co.jp/anime/punirunes3
公式X：https://x.com/punirunes
公式Instagram：https://www.instagram.com/punirunes_official/
公式TikTok：https://www.tiktok.com/@punirunes_official
タカラトミー公式YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/c/takaratomychannel
■あらすじ
ぷにるんず……それは、ぷにっとやわらかい『ぷしぎ』ないきもの。
みんな、ぷにぷにされるのが大(だい)すき。まいにち楽(たの)しく ぷにっとくらしています。
そんなぷにるんずのまえに、あたらしい『ぷにとも』があらわれました。
キラキラかがやく宝石(ほうせき)をのせた じゅえるん です。
じゅえるんは、あいるんにおねがいします。「いっしょに来(き)てほしい」と。
やってきたのは、すべてがカチコチでできたぷしぎなばしょ、『カチコチランド』。
しかも、じゅえるんもあいるんも、体(からだ)がカチコチに大(だい)へんしん！
カチコチランドにあるというたからもの、１２この『ぷにすたるのかけら』をさがすため、
ぷにるんずのぼうけんが今(いま)はじまります！
■スタッフ
原作：タカラトミー
監督：春日森春木
シリーズ構成：市川十億衛門
キャラクターデザイン：一石小百合
音楽：小畑貴裕
音響監督：小沼則義
音響制作・スタジオ：IMAGICA EMS
制作：OLM Digital
製作：ぷにるんず３ぷにじぇくと
■キャスト
あいるん 潘めぐみ
じゅえるん 和泉風花
えねるん 小松未可子
らぶるん 内田彩
うるるん 山口智広
くーるん 木野日菜
ゆか 谷口 夢奈
あおい 小松未可子
ゆかのパパ 高橋伸也
ゆかのママ 内田彩
こむぎ 木野日菜
とげるん 岩崎諒太
ともるん 朝日奈丸佳
ナレーション 小野大輔
■主題歌：
『ぷにぷにぷにるんず ぷにックスバージョン』
アーティスト：ななひら
作詞作曲編曲：篠崎あやと、橘亮祐 ※１期から続投。