【ハッピーセット「ポケモン」第2弾】 8月15日～ 販売予定 価格：490円～（一部店舗及びデリバリーでは価格が異なる）

日本マクドナルドは、ハッピーセット「ポケモン」第2弾を本日8月15日から期間限定で全国のマクドナルド（一部店舗を除く）にて販売する。価格は490円より（一部店舗及びデリバリーでは価格が異なる）。

8月8日より販売がスタートしたハッピーセット「ポケモン」の第2弾が本日より発売。第2弾にはメガリザードンやイーブイたち4種のおもちゃに加え、事前情報では詳細が明かされていない「ひみつのおもちゃ」1種が登場する。

続く第3弾では、第1弾・第2弾で登場した全9種のおもちゃの中からいずれか1つがもらえる。ただし、在庫の状況に応じて、過去に販売されたおもちゃになる場合がある。なお、各弾ともに、おもちゃはランダムで配布されるため、選ぶことはできない。数量限定のため、なくなり次第終了する。

なお、第2弾では8月15日から8月17日まで、1グループ1会計、3セットを上限とする購入制限が設けられており、4セット以上の注文をした場合は購入がキャンセル処理されるようになっている。

ハッピーセット「ポケモン」

第2弾：8月15日(金)～8月21日(木)

ピカチュウのモンスターボールゆらゆらローラー

【第2弾のおもちゃの箱】

ピカチュウがモンスターボールに乗ったおもちゃ。手で押すとモンスターボールに乗ったピカチュウが左右に揺れる。

メガリザードンXのくるくるスピナー

メガリザードンXのパーツを台座に取り付け、手で回すとコマのように回る。パーツを台座から外し、ごっこ遊びも楽しめる。

フシギダネのモンスターボールローラー

フシギダネがモンスターボールに乗った手転がしのおもちゃ。フシギダネは前後に動く。

イーブイ(メス)のシャカシャカキーホルダー

イーブイ(メス)を揺らすと切り株からシャカシャカ音が鳴るキーリング。クリップがついており、洋服やカバンに付けて楽しめる。

【第2弾からはひみつのおもちゃが登場！】

第2弾(8月15日)からは「ひみつのおもちゃ」1種も登場。どんなおもちゃなのかはあけてからのお楽しみとなっている。

第3弾：8月22日(金)～

ハッピーセット「ポケモン」第1弾・第2弾で登場した全9種のおもちゃの中からいずれか1つがランダムでもらえる。ただし、在庫の状況に応じて、過去に販売されたおもちゃになる場合がある。

おもちゃの遊び方紹介動画も公開中

マクドナルド公式ホームページやアプリでは、ハッピーセットのおもちゃの遊び方や仕掛けがわかる紹介動画が公開されている。

