軽くてオシャレな「楽ちんバッグ」→【studio CLIP】で見つけた！（歓喜）

思わず手に取りたくなる1軍バッグといえば、デザイン性だけでなく荷物を入れて楽に持てるかどうかも重要なポイント。日常使いに嬉しい軽さにこだわった楽ちんバッグを【studio CLIP（スタディオクリップ）】で発見しました！ ふっくら愛らしいキルトバッグやスタイリッシュな締め役になってくれるショルダーバッグなど、持っていて気分が上がるようなデザイン性の高さにも注目を。

楽に持てる工夫が詰まったふっくらキルトバッグ

【studio CLIP】「からだよろこぶキルトトート & ショルダーバッグ」\4,990（税込）

軽さにこだわった素材を使用し、楽に持てるデザインを追求した「からだよろこぶシリーズ」のキルトバッグ。フォルムをわずかにカーブさせることで「荷重の負荷を軽減させる構造」（公式オンラインストアより）になっているのがポイントです。ふっくらとしたキルトデザインや配色がワンポイントになるチャームなど、遊び心のあるデザインは大人コーデの外し役にも。

スマートに使えるスタイリッシュなショルダーバッグ

【studio CLIP】「からだよろこぶフェイクレザーショルダーバッグ」\3,282（税込・セール価格）

同シリーズからは、合成皮革素材を使用したスタイリッシュなショルダーバッグも登場。荷物を妥協せず入れられる大きさがありながら、太めのショルダーベルトや軽量素材で体に負担がかかりにくいよう工夫されています。外ポケットが充実しているので、荷物をスムーズに取り出しやすいのも嬉しいポイントです。

配色ストラップとふわふわ素材が映える2WAYバッグ

【studio CLIP】「軽いフワフワショルダー & トートバッグ」\2,792（税込・セール価格）

軽量の素材をふっくらと仕上げ、見た目にも愛らしいアクセントになってくれる2WAYバッグ。カラーごとに配色が異なる紐は、肩に当たる部分が太めになっていることで荷物を入れても食い込みにくいのが楽に持てるポイントに。高さ19 × 幅28cmと大きすぎないサイズ感なので、街中でもかさばらない頼れる相棒になってくれるはず。

幅広ストラップで変形可能なワンハンドルバッグ

【studio CLIP】「軽い7ポケット2WAYバッグ」\3,080（税込・セール価格）

なめらかな風合いの合成皮革素材が大人っぽい雰囲気を醸し出すワンハンドルバッグ。幅広で負担がかかりにくいストラップは柔軟に長さの調節ができ、肩がけ・手持ちとスマートに変形させられます。タックを寄せて丸みを帯びたフォルムが上品で、カジュアルコーデを端正に引き締めてくれそうです。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ