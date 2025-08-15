8月に直近5試合で4本塁打を放っている大谷翔平選手。日本時間14日のエンゼルス戦では初回に3塁打を放って12試合連続安打を記録するなど、勢いが止まりません。

8月はここまでの12試合で5度のマルチ安打、1度の猛打賞を含む19安打、4試合連続HR含む5本塁打を放ち、月間打率は.422を記録。出塁率.544、長打率.867、OPS1.411と驚異の数字をマークしています。

シーズンを通しても132安打、43本塁打、79打点、打率.284、出塁率.391、長打率.630でOPSは『1.021』と両リーグ2位の高い数字を維持。ナ・リーグの打撃部門では本塁打、塁打(293)、OPS、長打率、得点(115)においてトップに立っています。

OPSが『1』を超える選手は、同じナ・リーグだと大谷選手のみ。リーグ2位となるダイヤモンドバックスのケテル・マルテ選手の.956に大きく差をつけています。

メジャー全体で見ると、ヤンキースのアーロン・ジャッジ選手が両リーグトップのOPS『1.131』で大谷選手を上回っており、今季ここまで134安打、38本塁打、88打点、打率.333、長打率.687をマーク。

両リーグトップの45本塁打を放っているマリナーズのカル・ローリー選手は今季ここまで108安打、98打点、打率.243、長打率.582、OPS.931を記録しています。

▽メジャートップ選手の8月成績とリーグ成績

【大谷翔平】

成績 132安打、43本塁打、79打点、打率.284、OPS1.021

8月成績 19安打、5本塁打、6打点、打率.422、OPS1.411

【アーロン・ジャッジ】

成績 134安打、38本塁打、88打点、打率.333、OPS1.131

8月成績 5安打、1本塁打、3打点、打率.200、OPS.695

【カル・ローリー】成績 108安打、45本塁打、98打点、打率.243、OPS.9318月成績 5安打、3本塁打、10打点、打率.114、OPS.522