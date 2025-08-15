ボーイズグループENHYPEN（エンハイフン）の楽曲「Bite Me」が、世界最大音源サイトSpotifyで4億ストリーミングを突破した。14日に同サイトから発表された。

同曲は、4枚目のミニアルバム「DARK BLOOD」のタイトル曲で、12日付で4億10万8619回再生された。韓国メディアのスポーツ京郷は15日「これでENHYPENは、2枚目ミニアルバム『BORDER：CARNIVAL』の収録曲『FEVER』に続き、2番目の4億ストリーミング曲を保有することになった」と伝えた。

また同メディアは「23年5月に公開された『Bite Me』は特有のダークな雰囲気が印象的なENHYPENの代表曲で、運命の相手と再会した少年が自身と少女が血でつながった運命であることに気づく話が盛り込まれている。HEESEUNG（ヒスン）が録音ディレクティングに、NI−KI（ニキ）が振り付けに参加するなど、メンバーたちが多方面で力量を発揮し、完成度の高い音楽が誕生した」と報じた。

ENHYPENは現在、ワールドツアー中。16日に米ロサンゼルスのBMOスタジアムで公演を行った後、欧州6都市で公演を開催する。