小島瑠璃子、新ヘアに絶賛の声「かなり思い切ったイメチェン」「ビジュ強い」
【モデルプレス＝2025/08/15】タレントの小島瑠璃子が14日、自身のInstagramを更新。新たなヘアスタイルを公開し、反響が寄せられている。
【写真】小島瑠璃子、衝撃のイメチェン姿
小島は「髪の毛の根元を染め直してリフレッシュ」と美容院でヘアカラーをリタッチした報告を公開。「あっという間に8月も中盤」「8月後半も頑張りましょう」と前向きなメッセージとともに、明るいブロンドボブヘアの自撮りショットを載せている。
この投稿に、ファンからは「かなり思い切ったイメチェンで素敵」「ブロンドヘアが似合ってる」「ビジュ強い」「めちゃくちゃ可愛い」「垢抜けた印象」「変わらずお綺麗」といった絶賛のコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
