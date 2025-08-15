◇ナ・リーグ ナショナルズ3―２フィリーズ（2025年8月14日 ワシントンDC）

ナショナルズの小笠原慎之介投手（27）が14日（日本時間15日）、本拠でのフィリーズ戦に3番手で登板。1/3回を無安打無失点でわずか4球ながら、メジャー初勝利を挙げた。

1―2の7回2死一塁でマウンドに上がると、大谷翔平（ドジャース）とナ・リーグ本塁打王争いを繰り広げている今季42発のシュワバーをナックルカーブ、スライダーで2球続けて空振りを奪い、追い込んだ。最後は1ボール2ストライクから外角にスライダーを沈め空振り三振。バットに当てさせなかった。

直後の7回裏に味方打線がテナの2点打で逆転に成功。小笠原はシュワバーのみの対戦で8回からは4番手・フェレールがマウンドに上がったが、チームはそのまま逃げ切り、小笠原にメジャー初白星が舞いこんだ。

小笠原は7月6日のレッドソックス戦でメジャーデビューし2回2/3を7安打4失点。同12日のブルワーズ戦で4回4安打3失点で、2試合で0勝1敗、防御率9・45となり試合後にマイナーに降格した。

その後、3Aでの調整を経て、今月2日（同3日）に再昇格。7試合で防御率6・28。