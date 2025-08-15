「申し訳ない気持ちでいっぱいです」湘南の31歳DFがレンタルで新天地へ「また会えると信じています」
湘南ベルマーレは８月15日、キム・ミンテが清水エスパルスへ期限付き移籍することを発表。レンタル期間は2026年１月31日までで、契約上、今季の湘南との全ての公式戦には出場できない。
過去に仙台、札幌、名古屋、鹿島に所属し、23年７月から湘南でプレーしてきた31歳DFは、クラブの公式サイトを通じて移籍を報告し、想いを伝えた。
「今のチームの状況には責任も感じていますし、この状態でチームを離れるのは申し訳ない気持ちでいっぱいです。
２年前、最初にベルマーレに来た時、本当にこのチームを良くしたいと思って、本気で２年間戦ってきました。自分がここまで戦えたのは、サポーターの皆さんのおかげだと本当に思っています」
湘南との出会いを「運命」と感じ、「本当に感謝しています」とも。「また会えると信じています。また会いましょう」と誓った。
新天地は、同じJ１を舞台に戦う清水。クラブのサイトによれば、反町康治GMはニューカマーへの期待を以下のように語っている。
「サイズを活かしたヘディングの強さ、守備時のカバーリング、危機察知能力は目を見張るものがあり、攻撃時の堅実なプレーはチームに安定感を与えてくれるでしょう。そして、日本語が流暢で円滑なコミュニケーションが図れることに加え、多くのJクラブに在籍した経験値は、チームの調和を促進し目標達成に貢献してくれることと期待しています。
シーズン途中での加入のため早くチームに慣れるようサポートしていきます。ファン、サポーターの皆様も是非温かく迎えていただき、熱いご声援をよろしくお願いいたします。ミンテ選手、ようこそ清水エスパルスへ、そして共に闘いましょう！！」
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
