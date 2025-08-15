「メッツ−ブレーブス」（１４日、ニューヨーク）

メッツ・千賀滉大投手が先発し、５回２／３、５安打２失点で降板した。９３球を投げ、７三振を奪った。

千賀が降板後、１−２の六回裏に味方打線が２点を奪って逆転。千賀の負けは消えたが、右足の故障から復帰後、６戦勝ちなしとなった。

今季１９試合目の先発マウンドは序盤、毎回走者を許す投球。それでも９７マイル（約１５６・１キロ）の速球や鋭く落ちるフォークを武器に、決定打を許さなかった。しかし、味方打線が１点を先制した直後の四回にアルビーズに右中間へ同点ソロを被弾。マウンド上で千賀は悔しそうに天を仰いだ。

五回はこの日初めて三者凡退。六回は先頭に死球を与えるなど２死一、三塁のピンチを招き、打席にアルビーズを迎えたところで千賀が降板。２番手のロジャーズが左前タイムリーを打たれた。

千賀は前回８日のブルワーズ戦で２−０の五回に投ゴロを処理する際にボールをこぼす失策。そこから崩れて同点２ランを被弾するなど４回１／３を２安打３失点（自責点１）で４敗目（７勝）を喫していた。