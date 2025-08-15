「しあわせな結婚」（テレビ朝日系）の第5話が、14日に放送された。

本作は、妻が抱える“大きな秘密”を知った時、夫は彼女を愛し続けることができるのか？ 脚本・大石静、主演・阿部サダヲと松たか子による、夫婦の愛を問うマリッジ・サスペンス。（＊以下、ネタバレあり）

「15年前、布勢夕人（玉置玲央）を殺したのは、お父さん？」。過去と向き合う決意を固めたネルラ（松）は、父・寛（段田安則）に尋ねる。すると、驚きの表情を浮かべた寛が突然腹を押さえて苦しみ始める。

動転したネルラは、張り込み中の刑事・黒川（杉野遥亮）に助けを求める。そして寛が15年前の事件について語り始める。ネルラと寛、2人がずっと隠し通してきた“秘密”とは…。

放送終了後、SNS上には、「どんなにシリアスな展開に進んでも、毎回ふふって笑えるシーンが必ずあるのが素晴らしい」「思いがけない三角関係の方に進んで行って面白い」「いまだに登場人物の半分ぐらいを信用できない」「最後のネルラと黒川の会話がぶっ飛び過ぎて笑えた。魔性の女ネルラ爆発。さすがの松さん最高」「幸太郎（阿部）が黒川に『これからほれた女のために一緒に戦いましょう』って言ったのはある意味宣戦布告か」などのコメントが上がった。



また、「杉野くんの黒川が当たり役になる予感」「15年間思い続けるって冷静に考えると狂気だけど、杉野くんにかかると純粋さすら感じる 真犯人の追及が彼の愛の証なんだね」「黒川のは恋というより暗示や魔術に掛かったかのようだ」「今回のハイライトはラーメンをかっ込む黒川で決まり」「黒川刑事の『自分が真犯人を見付けます。あなたのために』って告ってるってこと？」などの声もあった。

そのほか、「朝から泣ける日本の名曲シリーズ。松崎しげるの『愛のメモリー』ってはまり過ぎ」「あの松崎しげるでも声量が衰えるんだな」「さすがに松崎しげるの老いを感じてちょっと悲しくなった」といったコメントもあった。