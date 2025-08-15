◆米大リーグ ナショナルズ３―２フィリーズ（１４日、ワシントンＤＣ＝ナショナルズパーク）

ナショナルズの小笠原慎之介投手（２７）が１４日（日本時間１５日）、本拠地・フィリーズ戦に７回途中から３番手で登板し、たった４球で１人を抑えてメジャー初勝利をつかんだ。

１点ビハインドの７回２死一塁で登板した小笠原。ドジャース・大谷翔平投手（３１）と本塁打王を争っているシュワバーから４球目のスライダーで空振り三振を奪って３アウト目を奪うと、７回裏に味方打線が２点を奪って逆転して勝利投手の権利をつかみ、ナショナルズは１点差で逃げ切った。

小笠原は中日からポスティングシステムでナショナルズと２年総額３５０万ドル（約５億４３００万円＝契約当時のレート）で契約も、オープン戦では５登板で、計１２回を投げて１勝３敗、防御率１１・２５と結果を残せずに、開幕はマイナースタートとなった。

７月６日の本拠地・レッドソックス戦で先発してメジャーデビューしたが３回途中７安打４失点で敗戦投手になった。同１２日にも先発したが４回３失点で再びマイナーに降格。８月になってからはリリーフでの登板が続き、これで７登板で１勝１敗、防御率６・２８となった。