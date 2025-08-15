北海（南北海道）は夏の甲子園出場41回を誇る高校野球を代表する名門校だ。そんな北海でも、初戦はどうしても硬さが出てしまう。



東海大熊本星翔に先発した北海の１年生・森健成 photo by Ohtomo Yoshiyuki





【５失策が響き初戦敗退】

背番号13をつけた１年生の森健成が先発マウンドに上がったが、３連打とエラーで２点を許す苦しい立ち上がりとなった。さらに１点を追加されて迎えた５回裏の北海の攻撃、ようやく打線が動き出す。５安打で３点を奪って東海大熊本星翔（熊本）の先発・水野右京をノックアウト、試合を振り出しに戻した。

ところが７回は、北海にとって"まさか"の連続だった。

４回途中からマウンドに上がったエース・浅水結翔が先頭打者に四球を与え、送りバントをエラーしてノーアウト一、二塁。つづく１番の福島陽奈汰にバントヒットを決められて満塁のピンチを招いてしまった。

２番打者が打ち上げた打球をショートが落球。センターへのタイムリーヒットのあと、セカンドゴロエラーもあり、６失点を許した。

北海打線が奮起して７回に１点、８回に３点を取り返したものの、追いつくことができず７対10で敗れた。

北海の平川敦監督は言う。

「今日の敗戦はミスに尽きます。フォアボールとエラーが出ると負けますね。初回も７回もそうでした。相手よりも多くヒットを打ちましたけど（東海大熊本星翔が11本、北海が14本）、５つもエラーをすれば勝てません」

２四球を選び、３本のヒットを打ったキャプテンの佐藤瞭磨は言う。

「試合の入りのところで失点しないように気をつけていたんですけど、それができなかった。そのあと追い上げても点を取り返されて......。打席で自分の仕事はできたんですけど、自分の結果がどうこうよりも、チームを勝たせることができなかった、いい方向に進められなかったのが悔しいです」

【頑張れば最後に何かがある】

特に７回のミスの連鎖は想定外だったことだろう。地方大会で６試合戦って３つしかエラーをしなかった守備陣に大きな綻びが出てしまった。これが甲子園の、それも初戦の難しさだ。雨の影響でグラウンドが荒れていたことも北海には"凶"と出た。

１年生の夏に甲子園を経験した３年のセカンド・桜井悠也はこう振り返る。

「グラウンドがいつもとは違っていたかもしれませんが、相手チームも条件は同じ。打球は強かったんですけど、それを捕りきれなかった自分のミスです。相手に流れを渡してしまうようなミスでした。自分が捕ってダブルプレーでチェンジという場面だったのに......」

キャプテンの佐藤、二塁手の桜井とともにチームを引っ張ってきた吉井天星は言う。

「甲子園では思うようなプレーができなかったですし、ミスも多かった。負けるべくして負けたと思います。つらい練習が多かったですが、みんなで苦しい練習を耐えてきました。その仲間と一緒に甲子園に出られたことがうれしかった。北海で野球をして、頑張ったら頑張った分だけ、何かがあるとわかりました。苦しい練習を乗り越えて頑張ったから、甲子園の舞台でヒットも打てました。頑張れば最後に何かがあるということを、これからの人生に生かしていきたい」

２安打、２打点をマークした桜井が言う。

「ミスを取り返して、チームに勢いをつけたいと考えていました。ああいうバッティングができたことはよかったですね。1年生の頃からずっと厳しい練習ばっかりだったんですけど、仲間たちと一緒にやってきて、野球の技術も、人間的にも成長したと思います」

【ピッチャー陣の強化をどう図るか】

本来の実力を発揮できないまま北海は甲子園を去ったが、平川監督は次を見据えている。

「今の３年生は２年前（2023年）の夏に、上級生たちに甲子園に連れてきてもらった。今回、３年生のおかげで来られた。甲子園での経験を１、２年生が今後に生かしてほしい。佐藤、桜井、吉井の３人がまとめ役としてチームを引っ張ってきてくれましたが、そういう役割ができる２年生が責任感を持ってやってほしい」

この日、先発マウンドに立ち最速147キロをマークした森は、チームの中心的存在としての活躍が期待されている。

平川監督は続ける。

「森は立ち上がりに得点を奪われましたが、彼の持ち球である力強いストレートをリズムよく投げてくれました。昔はエース中心で戦うことが多かったですけど、いいピッチングを２試合も３試合も続けることはできない。甲子園で優勝しようと思ったら、３人か４人は必要です。

ウチはかなりウエイトトレーニングをやるので球速が上がるんですけど、その分、故障のリスクも考えないといけない。球数、イニング数には気を配っています。ピッチャー陣の強化をどう図るかだと思います」

今回の敗因となったミスをなくすためには、どうすればいいのか。

「エラーが続く状況では、監督が何を言っても難しいですね。ミスしても、切り替えてやるしかない。普段の練習から口酸っぱく言うしかない。ああいう場面を想定しながら、練習をするしかないと思います。それができるかできないかですね」

41回目の大会出場を果たした名門は、さまざまな課題を持って北海道に帰る。