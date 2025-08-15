長野県阿智村の満蒙開拓平和記念館で１１日、太平洋戦争末期のソ連侵攻などによって満州（現中国東北部）で犠牲となった人々を追悼する慰霊祭「鎮魂の夕べ２０２５」が営まれ、参列した約６０人が献花をして恒久平和を祈願した。

慰霊祭は毎年、終戦の日の前に、元開拓団員とその家族や記念館関係者らによって営まれてきた。中高生を対象に、飯田市教育委員会が主催する平和授業「ピースゼミ」の受講生十数人も参加。受講生を代表して生徒４人が千羽鶴を献納し、「微力ですが無力ではないと信じ、記念館のみなさんと一緒に『平和の種まき』を続けていきたい」などとメッセージを読み上げた。

◇

慰霊祭に先立ち、記念館で開かれたピースゼミ「戦後８０年 満蒙開拓の歴史を学ぶ」では、受講生の中学２年の女子生徒（１３）と、弟の小６年の男児（１２）が、同記念館の展示ガイドに初挑戦した。

記念館のガイドはこれまで高校生が最年少で、小、中学生は初めて。きょうだい２人の曽祖父・中平進さん（９３）が元満蒙開拓団員で、「どんな歴史を歩んだのか知りたい」というのがきっかけという。

ガイドの終了後、女性生徒は「曽祖父が生還してくれたおかげで私たちがいる。戦争はもう絶対に繰り返してはいけないと伝えたい」、男児は「自分より小さい子どもが満州に渡り、苦労したことに衝撃を受けた。今の自分がいかに恵まれているかを改めて感じた」と話していた。