＜義母、2万アップして！＞わが家の生活スタイルを変えるタイミングは「今」しかない【第3話まんが】
私はミカ。わが家は共働きです。夫のマサユキの帰宅はいつも22時すぎ。私もフルタイム正社員で19時になります。そのため平日は義実家が娘サトミの面倒を見てくれていました。すると先日義母が「毎月のお礼のお金を2万円上乗せしてほしい」と打診してきたのです。義実家には電気にガスに水道代、スマホ料金や固定資産税など、わが家が年間100万は支払っています。先輩のミナミさんからは、まずその費用負担を夫と話し合って明確にすべきだと言われました。
私は義実家のために支払っているもろもろの金額を、一覧表にして夫に見せました。夫はその金額の多さに驚いています。気づけば、義実家にかかる出費が年間100万円以上……。まさかそんな額を、うちが負担していたなんて、思いもしなかったのでしょう。
先輩のミナミさんもこう言っていました。「うちの旦那も以前は仕事がすごく忙しくて、昼も夜もないような生活だったの。でも子どもが生まれたら、病院に連れて行くとかどうしても休みを取らなきゃいけない場面も出てきて……」
私たちは平日、サトミと一緒に食卓を囲むことができません。
夫は夜遅く帰ってきて朝早く出て行くから会話すらありません。
私たち家族にとって今の状況は、必ずしも望んだ生活ではないのです。
義両親だっていつまで同じようにサトミの面倒を見られるかわかりません。
私たちの生活スタイルを変えるタイミングが今なのだと、ミナミさんからのアドバイスのおかげで気がつきました。
仕事をセーブすれば当然お給料は下がってしまうけれど、もし義両親への金銭的援助がなくなるなら生活できなくもないです。
義両親には本当に感謝していますが、根本から考え直さなければいけないと思っています。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子
私は義実家のために支払っているもろもろの金額を、一覧表にして夫に見せました。夫はその金額の多さに驚いています。気づけば、義実家にかかる出費が年間100万円以上……。まさかそんな額を、うちが負担していたなんて、思いもしなかったのでしょう。
先輩のミナミさんもこう言っていました。「うちの旦那も以前は仕事がすごく忙しくて、昼も夜もないような生活だったの。でも子どもが生まれたら、病院に連れて行くとかどうしても休みを取らなきゃいけない場面も出てきて……」
私たちは平日、サトミと一緒に食卓を囲むことができません。
夫は夜遅く帰ってきて朝早く出て行くから会話すらありません。
私たち家族にとって今の状況は、必ずしも望んだ生活ではないのです。
義両親だっていつまで同じようにサトミの面倒を見られるかわかりません。
私たちの生活スタイルを変えるタイミングが今なのだと、ミナミさんからのアドバイスのおかげで気がつきました。
仕事をセーブすれば当然お給料は下がってしまうけれど、もし義両親への金銭的援助がなくなるなら生活できなくもないです。
義両親には本当に感謝していますが、根本から考え直さなければいけないと思っています。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子