＜結婚20年目の葛藤＞もし違う人生を選んでいたらという妄想をしがち。夫婦のモヤモヤを解消する方法
結婚20年目を迎えたあるママからの投稿がママスタコミュニティのママたちの共感を呼びました。
『旦那と結婚してなかったらどのような人生だったのかな、と最近ずっと思っている。それなりに幸せな人生だったと思うけれど、今、お互いに何となくギスギスしています』
倦怠期なのか、一緒に出かけても「愛を感じられないと感じる日々」だという投稿さん。ふと別の人生を想像してしまう瞬間があるようです。
もしあのとき別の道を選んでいたら？
投稿者さんはインスタで他の人の暮らしを見るたびに「このような暮らしもあったのか……」と別の人生を想像してしまうのだとか。同じように感じるママもいるのでしょうか。ママスタコミュニティには、こうした「もしもの人生」を考える声が寄せられました。
『はたから見たら仲のいい夫婦だろうけれど、違う人生を歩みたかったと切実に思っている。ないものねだりだけれど』
『旦那が専業主婦志向だったので、介護で義父母に尽くす人生だった。旦那と結婚してなければ、私の生い立ちと似たような人と結婚して私は仕事を続けていたと思う』
『まだ独身だったかも。将来の不安や寂しさもあるけれど、仕事に打ち込んで、趣味やご馳走に全力を注いで、最高だったかも』
旦那さんと結婚していなければ「仕事に打ち込んだかも」「自由で充実した独身生活していたかも」などなど夢見る声が届きました。
一方で「お互い別の人と結婚しただろうけれど、絶対に今ほど幸せには暮らせていない」と、今の生活を肯定する人や
『旦那は確実に今より幸せな生活を送っていると思う』
『旦那は(私以外の)人間が嫌いなのでずっと独身だと思う』
旦那さんの別の人生について想像する声もありました。
20年目のモヤモヤを抱える人は少なくない
結婚20年という節目を迎えると、子育ても落ち着き、自分の時間が増えることで、過去や未来を考える余裕が生まれるのでしょうか。投稿者さんの気持ちに共感する意見も少なくありません。
『わが家と状況も結婚年数も似ているから、そういう妄想してしまう気持ちがわかる』
『私も結婚20年。これからの人生や過去のことを考えるようになった。この先、愛を感じない夫婦関係でいいのか？ と自問自答している』
『想像するときはあるけれど、子どもに考えが及ぶと「この子がいないのは無理」とそこで妄想が終わる』
今の旦那さんと結婚していなければ、今の子どもとは出会えません。子どもがいるからこその葛藤があるようです。長い間夫婦として生きてくると、愛が薄れたと感じつつも、家族や生活の基盤があるからこそ、簡単に答えを出せない。そのようなモヤモヤは多くの人から共感を得るようです。
この先の人生。何を優先していくのか
こうした葛藤を抱えたママたちは、この先の人生をどう考えているのでしょうか。ママたちの声からはさまざまな選択肢が見えてきます。
『思い直しながら過ぎてきたけれど、もう限界。子どもはそろそろ就職するし、少しずつ準備中』
離婚や新たな生活を視野に入れる人もいました。
『結婚20年。生まれ変わったらこの人とは結婚しないと思うくらい、いろいろあった。特に女性関係で悩まされて、今もモヤモヤが続いている』
『稼ぎは十分だし一緒に旅行もするけれど、すっきりしない。夫が難病を発症して、一生治らない病気とわかり「これで離婚できなくなった」と思った』
複雑な心境を明かすママもいました。「子どもに迷惑をかけたくないし、見捨てて離婚するほど薄情にもなれない」と、考えるママもいます。
なかには「結局はこれからも一緒にいそうな気がする」と、現状を維持する人も。ママたちの声から、選択肢は人それぞれであることがわかります。共通するのは、自分の幸せや心の平穏をどう優先するかを模索している点かもしれません。
モヤモヤを軽くするために
結婚20年目のモヤモヤを解消するためにできることはあるでしょうか？
まずは自分の気持ちを整理してみてはどうでしょう？ モヤモヤの原因を書き出したり、信頼できる友人に話したりすることで、頭の中を整理できます。「妄想してしまう気持ち」を否定せず、受け入れるのも悪くないのでは？
経済的なこと、子どもとの関係など考えるべきことは山ほどあるかもしれませんが、自分が心地よい未来を想像してみましょう。このまま一緒にいると思うのなら、今の関係の中で小さな幸せを見つける工夫も必要。そのためには、共通の楽しみを見つける、旅行に出かけるなど、関係が改善することを考えてみても良いかもしれませんね。
大切なのは、自分の心に正直になり、ストレスを軽減する方法を見つけることでしょう。投稿者さんが自分らしい未来を作っていくことができますように！