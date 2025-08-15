「宅配ピザ」の大調査！（まとめ）【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第256回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！今回は、大人も子どもも大好きな【宅配ピザ】に関するアンケート結果をまとめてみました。人気のブランドや、好みの味など、宅配ピザにまつわるリアルな声を集めました！
■今回は、「宅配ピザ」についてまとめてみました！
E・レシピ編集部のTです。「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
今回はどんな結果なんだろう…ワクワクしますね！
■Q1: どんなピザが好き？
トマトとモッツァレラチーズ、バジルが相性抜群のマルゲリータが圧倒的1位という結果になりました。シンプルだからこそ生地やチーズ、トマトソースの味が際立ち、多くの人の心をつかんでいるようです！
2位の照り焼きチキンは、日本ならではの甘辛い味わいが魅力。パーティーでも人気の味わいですよね。3位には、バジルが香るジェノベーゼがランクイン。4位はアメリカンなペパロニと続きました。
■Q2: 宅配ピザ、食べる頻度は？
「年に数回」が8割以上を占めるという結果から、宅配ピザは、特別な日のごちそうという位置づけが見えてきました。誕生日や記念日、家族や友人が集まる日など、わくわくするシーンに登場する存在なのかもしれません。
一方で、月に数回、週に数回という方もいて、ライフスタイルや嗜好によって、宅配ピザとの距離感が大きく変わるのもわかり、面白いアンケート結果となりました。
■Q3: 好きな宅配ピザはどこ？
・1位 ピザーラ 31%
・2位 ドミノ 29%
・3位 ピザハット 28%
・4位 ナポリの窯 11%
※小数点以下四捨五入
全14,989票
1位は、CMでなじみ深いピザーラ、僅差でドミノピザ、そしてピザハットが続く三つ巴の戦いとなりました。ピザーラは具材たっぷりで満足感の高いメニュー、ドミノは豊富なクーポンなどのお得感、ピザハットは生地やチーズの風味が魅力と、それぞれに強みが光りますね。また、4位にランクインしたナポリの窯も、こだわりの焼き上がりでファンを着実に増やしている印象です。
■Q4: ピザと一緒に食べるなら？
・1位 ポテト 36%
・2位 サラダ 30%
・3位 チキン 23%
・4位 デザート 11%
※小数点以下四捨五入
全14,045票
サイドメニューの王道・ポテトが１位に輝きました！熱々のピザにほくほくのポテトは相性は抜群ですね。２位はサラダがランクイン。コールスローやグリーンサラダなど種類が多いのもうれしいところ。また、チキンやデザートも人気です。サイドメニューをいろいろ頼めば、ピザを中心にしたフルコースが楽しめますね。
シンプルなマルゲリータから具材たっぷりの照り焼きチキンまで、多彩な選択肢が魅力の宅配ピザ。サイドメニューを組み合わせれば、「特別な日に楽しむごちそう」として、食卓はさらに華やかに！ピザーラ、ドミノ、ピザハットにナポリの釜など、いろいろな宅配ピザを頼んで楽しみながら食べてくださいね。
次回のアンケートもどうぞお楽しみに！
(E・レシピ編集部)
