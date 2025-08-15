菜々緒、海で美スタイル大胆披露 鈴木亮平とのポージングにも反響
俳優・菜々緒のマネージャーによるインスタグラムが、14日に更新。映画『劇場版TOKYO MER〜走る緊急救命室〜 南海ミッション』で共演している鈴木亮平との海でのオフショットを公開した。
【写真あり】菜々緒、海で美スタイル大胆披露 鈴木亮平とのポージングも反響
写真を添えて「インタビューでも何度かエピソードトークにあがっていた鈴木亮平さんと菜々緒の海へのお出かけタイム、ついに写真解禁です。なんのポーズをしているでしょうか…？」と茶目っ気たっぷりに投稿。
続けて「※午前中、撮影が雨で中止になって急遽時間ができたのでお出かけしましたが、ご覧の通りのお天気です」との秘話も伝えられた。
美スタイルあらわな衣装の菜々緒に、ファンからは「スタイル良すぎます！」「きれいでかっこよすぎる」、鈴木との様子にも「このシンクロ率…さすがバディ」などといった感想が相次いで寄せられている。
