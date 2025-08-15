混雑するレジ「合計金額が出て、リュックから財布を取り出す人」に「ちんたらしてんじゃねーよ！」と怒鳴るお客さんにお願いしたいこと【著者に聞く】
混雑する夕刻のスーパー。レジは長蛇の列に。そこで起きるトラブルを描いた、狸谷(@akatsuki405)さんの「チェッカー鳥海さん、レジまでお願いします」より『精一杯』をお届けする。
【漫画】本編を読む
■混雑するスーパーではいろいろなトラブルが続々と…
世間一般的な長期休暇の時期は、レジも混雑する。長蛇の列でみんな少しずつイライラが募るなか、「合計金額が出てからようやくリュックから財布を取り出す人がいたり、子どもがお菓子から手を放さずスキャンができない挙句に泣き出してしまうなど、予想外のトラブルも起きます」という。よくあるのは、お会計を済ませたあとにポイントカードが見つかったからポイントを付けてほしいというお客さん。
このようないろいろなトラブルに一つひとつ対応しているのに、横から「商品が少ないからすぐレジに通してほしい」「ちんたらしてんじゃねー！」と、怒鳴り出すお客さんがいるとレジ打ちだけに専念できないという。「この時期はお客様、店舗側でイレギュラーなことが増えるのでトラブルが起こりがちです。スムーズに会計を行うためにも我々スタッフは精一杯業務を行っているので、ご協力いただけると助かります」と、狸谷さんはお願いしている。お客側もスムーズに会計ができるよう協力したいものだ。
狸谷さんは同じ接客業のあるある事例をLINEスタンプとして発売中。「現在、チェッカー鳥海さん 第2弾のLINEスタンプが配信中！文字なしのリアクションスタンプなので、何かと使いやすいと思います。第2弾も、ぜひよろしくお願いします」(狸谷さん)
■取材協力：狸谷(@akatsuki405)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【漫画】本編を読む
■混雑するスーパーではいろいろなトラブルが続々と…
世間一般的な長期休暇の時期は、レジも混雑する。長蛇の列でみんな少しずつイライラが募るなか、「合計金額が出てからようやくリュックから財布を取り出す人がいたり、子どもがお菓子から手を放さずスキャンができない挙句に泣き出してしまうなど、予想外のトラブルも起きます」という。よくあるのは、お会計を済ませたあとにポイントカードが見つかったからポイントを付けてほしいというお客さん。
このようないろいろなトラブルに一つひとつ対応しているのに、横から「商品が少ないからすぐレジに通してほしい」「ちんたらしてんじゃねー！」と、怒鳴り出すお客さんがいるとレジ打ちだけに専念できないという。「この時期はお客様、店舗側でイレギュラーなことが増えるのでトラブルが起こりがちです。スムーズに会計を行うためにも我々スタッフは精一杯業務を行っているので、ご協力いただけると助かります」と、狸谷さんはお願いしている。お客側もスムーズに会計ができるよう協力したいものだ。
狸谷さんは同じ接客業のあるある事例をLINEスタンプとして発売中。「現在、チェッカー鳥海さん 第2弾のLINEスタンプが配信中！文字なしのリアクションスタンプなので、何かと使いやすいと思います。第2弾も、ぜひよろしくお願いします」(狸谷さん)
■取材協力：狸谷(@akatsuki405)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。