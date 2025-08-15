最下位に低迷するロッテに、若き２人の本格派右腕がいる。３年目の田中晴也投手（２１）と２年目の木村優人投手（２０）。ともに間隔を空けながら先発として登板し、すでに欠かせない存在になりつつある。将来的に「２人でエース争いをしてくれたら」と期待する建山義紀投手コーチ（４９）にその魅力を聞いた。

◇ ◇

２１歳と２０歳が、躍動している。ともに間隔を空けながらだが、田中晴は開幕から先発として登板。木村もプロ初先発した６月１７日の阪神戦（甲子園）以降先発として起用される。その防御率は田中晴は先発陣でチームトップの２・４８、木村は同２位の２・５７（先発としては２・４２）の堂々たる成績を残している。

建山投手コーチは「２人で競い合って、２本柱、マリーンズを支える両軸に絶対ならなきゃいけない。２人でエース争いをしてくれたら」と期待を寄せる。ともに直球が大きな武器の本格派右腕。建山コーチによると、その特徴は「全然違う」と言う。

田中晴については「ベース板でのボールの強さ。バッターが狙っていてもファウル、空振りが取れそうなストレート。これが晴也の一番の持ち味」と解説。木村に関しては「１５０キロの力強いストレートを投げるんだけど、両サイドに投げる精度がまだ２年目とは思えないものがある」と特徴を明かした。

ともにチームを背負う自覚を感じさせる言葉があった。

田中晴は６月末から４試合連続６回３失点以内のクオリティースタート（ＱＳ）を記録しながら白星がつかない時期があった。それでも「点を取ってもらった後に追い付かれた試合もあった。ＱＳも大事ですけど勝てるピッチャーになるためには、リードしている状態で、自分の登板を終わらせたり、後ろのピッチャーにつなぐことがとにかく大事。そういう意味では、いいピッチングができていない」と自身への不満を口にした。

木村は２日の西武戦（ベルーナ）で勝利投手目前の七回２死から味方の適時失策で同点とされた。「野手の皆さんが点を取ってくれたリードを守れなかったですし、それを守るのが仕事。七回はエラーもあったんですけど、先頭打者にフォアボールを出してしまったことが失点につながっている。そこを反省しないといけないです」と自らを責めた。

建山投手コーチは「野手にエラーが起きた時に、並のピッチャーは『自分にコントロールできないことだから気にしない』ってなるのが普通。僕もそれでいいと思っているんですけど、彼らはそのエラーが起きても自分がカバーするぐらいの気概を持って投げる。その辺は立派だなと思います」とその自覚の高さを明かす。

まだ大学２、３年の年齢。プロで貴重な経験を積んでいる。「今は１軍のバッターと対戦してどういうものなのかというのを学んでもらってる。ゲーム後にいろいろ話を聞いていると、このバッターにこうすればよかったとかっていう反省は、すごく的を射たこと話す。考え方もしっかりした２人」。近い将来のダブルエースへ、進化を続けていく。（デイリースポーツ・鈴木 創太）

◆田中 晴也（たなか・はるや）２００４年６月６日生まれ、２１歳。新潟県出身。１８６センチ、９２キロ。右投げ左打ち。投手。日本文理から２２年度ドラフト３位でロッテ入団。プロ初登板初先発は２４年６月１日・阪神戦で勝敗なし。プロ初勝利は先発した同年７月３日・日本ハム戦。

◆木村 優人（きむら・ゆうと）２００５年６月１日生まれ、２０歳。茨城県出身。１８４センチ、９２キロ。右投げ左打ち。投手。霞ケ浦から２３年度ドラフト３位でロッテ入団。プロ初登板初勝利はリリーフ登板だった２５年３月３０日・ソフトバンク戦。プロ初セーブは同年５月１５日・楽天戦。