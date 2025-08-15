【楽天トラベル スペシャルオファー USJ】 実施期間：8月18日10時～8月28日9時59分

楽天トラベルは、8月18日10時から「スペシャルオファー USJ」を開催する。実施期間は8月28日9時59分まで。

今回のスペシャルオファーでは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン付近のホテルでクーポンの発行や限定宿泊プランを提供する。対象施設は「オリエンタルホテル ユニバーサル・シティ」や「ザ シンギュラリホテル ＆ スカイスパ アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」、「ホテルユニバーサルポート」など12施設。

対象ホテル

・オリエンタルホテル ユニバーサル・シティ

・ザ シンギュラリホテル ＆ スカイスパ アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

・ホテル近鉄ユニバーサル・シティ

・ホテルユニバーサルポート

・ホテルユニバーサルポートヴィータ

・大阪マリオット都ホテル

・シェラトン都ホテル大阪

・帝国ホテル大阪

・ホテルニューオータニ大阪

・アートホテル大阪ベイタワー

・クインテッサホテル大阪ベイ

・ホテルヒューイット甲子園

TM & (C) Universal Studios. All rights reserved.