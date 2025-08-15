楽天トラベル、USJ近郊12ホテルの特別セールを開催！ 8月18日10時からスタート「スペシャルオファー USJ」。オリエンタルホテルやホテルユニバーサルポートなどが対象
【楽天トラベル スペシャルオファー USJ】 実施期間：8月18日10時～8月28日9時59分
・オリエンタルホテル ユニバーサル・シティ
楽天トラベルは、8月18日10時から「スペシャルオファー USJ」を開催する。実施期間は8月28日9時59分まで。
今回のスペシャルオファーでは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン付近のホテルでクーポンの発行や限定宿泊プランを提供する。対象施設は「オリエンタルホテル ユニバーサル・シティ」や「ザ シンギュラリホテル ＆ スカイスパ アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」、「ホテルユニバーサルポート」など12施設。
対象ホテル
・オリエンタルホテル ユニバーサル・シティ
・ザ シンギュラリホテル ＆ スカイスパ アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン
・ホテル近鉄ユニバーサル・シティ
・ホテルユニバーサルポート
・ホテルユニバーサルポートヴィータ
・大阪マリオット都ホテル
・シェラトン都ホテル大阪
・帝国ホテル大阪
・ホテルニューオータニ大阪
・アートホテル大阪ベイタワー
・クインテッサホテル大阪ベイ
・ホテルヒューイット甲子園
TM & (C) Universal Studios. All rights reserved.