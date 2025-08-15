◇米女子プロゴルフツアー ポートランド・クラシック 第１日（１４日、米オレゴン州コロンビアエッジウォーターＣＣ＝６４９７ヤード、パー７２）

第１ラウンドが進行中。渋野日向子（サントリー）は５バーディー、３ボギー、１ダブルボギーでイーブンパーの７２で回り、ホールアウト時点で６８位につけた。

５番パー５で第３打を２メートルにつけてバーディー。だが、直後の６番では第１打を左に曲げ、３オン３パットのダブルボギーをたたいた。７番で２メートルを沈めてバウンスバックし、イーブンパーで前半を折り返した。

１２番パー５で第２打を左ラフに打ち込み、約５メートルのパーパットがカップをくるりと回ってボギー。１３番は１メートル、１４番と１５番はともにカラーから約５メートルのパットを沈めて３連続バーディー。だが、１６番と１８番でスコアを落として終えた。

大会を中継するＷＯＷＯＷのインタビューに応じ「ショットが最後までボロボロだった。悔しい」などと話した。

◆渋野日向子・一問一答

―初日を振り返って

「ショットが最後までボロボロだった。チャンスが少なかったわけではないけど、取りたいところ、近くに寄ったところは取れて良かった。でも、アンダーが出せるようなショットではなかったかなと思うので、悔しいです」

―序盤から際どいパーセーブを重ねた

「１番、２番といいパーセーブができて、４番もそうですし、５番でバーディーが来たのがすごく良かった。次のダボがもったいなかった」

―要所でスイングを確認していた。意識していたことは

「意識することがたくさんあったと思うけど、ちょっと気にしすぎたかなと思うのが多かった。いったん整理して明日に向かいたい」

―コースでのマネジメント、攻略法は

「グリーンを狙うショットがあれだけブレてるとチャンスは少ないですし、本当にその通りだなと思う。その分の結果だなと思う」

―後半に３連続バーディーを取った

「微妙なのが入ってくれたので、それは良かったと思う」

―明日に向けて

「明日はアンダーを出せるように頑張ります」