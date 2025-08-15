【ＮＰＢきょうのみどころ】ＤｅＮＡジャクソン、球団外国人投手で３人目の１０勝に今度こそ到達できるか？
☆中日―ＤｅＮＡ（１８：００・バンテリンドーム）中日＝金丸、ＤｅＮＡ＝ジャクソン
８日の巨人戦では５回８安打６失点で敗戦投手となり、１０勝目を逃したＤｅＮＡのジャクソン。１５日は中日との一戦で再度１０勝目を狙う。今季はここまで１８登板９勝５敗。１０勝に到達すれば球団の助っ人外国人では３人目のタイ記録となる。
ＤｅＮＡの助っ人外国人のシーズン勝利数は以下の通り。
勝利 投 手 年
１０ ウィーランド １９
１０ バウアー ２３
９ モスコーソ １４
８ ドミンゴ ０３
８ ジャクソン ２４
７ セドリック ０４
７ マレン ０４
７ セドリック ０５
６ スタンカ ６６
６ ホルト ０２
６ ロメロ ２２
６ ケイ ２４
※２５年の成績は含まず
１０勝すればウィーランド、バウアーに次いで３人目の球団最多となる。今度こそ２ケタ勝利到達となるか。
（その他のカード）
☆巨人―阪神（１８：００・東京ドーム）巨人＝山崎、阪神＝伊藤将
☆広島―ヤクルト（１８：００・マツダスタジアム）広島＝森、ヤクルト＝高梨
☆楽天―日本ハム（１８：００・楽天モバイル）楽天＝荘司、日本ハム＝北山
☆オリックス―西武（１８：００・京セラドーム大阪）オリックス＝九里、西武＝今井
☆ソフトバンク―ロッテ（１８：００・みずほペイペイドーム）ソフトバンク＝松本晴、ロッテ＝サモンズ
※対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順