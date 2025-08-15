ＤｅＮＡ・ジャクソン

☆中日―ＤｅＮＡ（１８：００・バンテリンドーム）中日＝金丸、ＤｅＮＡ＝ジャクソン

　８日の巨人戦では５回８安打６失点で敗戦投手となり、１０勝目を逃したＤｅＮＡのジャクソン。１５日は中日との一戦で再度１０勝目を狙う。今季はここまで１８登板９勝５敗。１０勝に到達すれば球団の助っ人外国人では３人目のタイ記録となる。

　ＤｅＮＡの助っ人外国人のシーズン勝利数は以下の通り。

勝利　投　　　　手　年

１０　ウィーランド　１９

１０　バウアー　　　２３

　９　モスコーソ　　１４

　８　ドミンゴ　　　０３

　８　ジャクソン　　２４

　７　セドリック　　０４

　７　マレン　　　　０４

　７　セドリック　　０５

　６　スタンカ　　　６６

　６　ホルト　　　　０２

　６　ロメロ　　　　２２

　６　ケイ　　　　　２４

※２５年の成績は含まず

　１０勝すればウィーランド、バウアーに次いで３人目の球団最多となる。今度こそ２ケタ勝利到達となるか。

（その他のカード）

　☆巨人―阪神（１８：００・東京ドーム）巨人＝山崎、阪神＝伊藤将

　☆広島―ヤクルト（１８：００・マツダスタジアム）広島＝森、ヤクルト＝高梨

　☆楽天―日本ハム（１８：００・楽天モバイル）楽天＝荘司、日本ハム＝北山

　☆オリックス―西武（１８：００・京セラドーム大阪）オリックス＝九里、西武＝今井

　☆ソフトバンク―ロッテ（１８：００・みずほペイペイドーム）ソフトバンク＝松本晴、ロッテ＝サモンズ

※対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順