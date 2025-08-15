¥ì¥ó¥¸¤Ç1Ê¬¡ª¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¡õ¤È¤í¤±¤ë¿©´¶¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ö¥Ù¥¤¥¯¥É¥è¡¼¥°¥ë¥È¥±¡¼¥¡×¤òºî¤í¤¦
¤Þ¤ë¤Ç¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤Î¤è¤¦¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ
½ë¤¯¤Æ³°¤Ë½Ð¤¿¤¯¤Ê¤¤»þ¡¢¤ª¤¦¤Á¤Ç´ÊÃ±¤Ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òºî¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤Ï¥ì¥ó¥¸1Ê¬¤Î²ÃÇ®¤Ç´°À®¤¹¤ë¥Ù¥¤¥¯¥É¥è¡¼¥°¥ë¥È¥±¡¼¥¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ºàÎÁ¤Ï¤ª²È¤Ë¤¢¤ë¥è¡¼¥°¥ë¥È¡Ê¥®¥ê¥·¥ã¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Þ¤¿¤Ï¿åÀÚ¤ê¤·¤¿¤â¤Î¡Ë¡¢Íñ¡¢º½Åü¡¢¥ì¥â¥ó½Á¤Î4¤Ä¤À¤±¡£´ÊÃ±¤Ê¤Î¤Ë¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤Î¤è¤¦¤ÊÀäÉÊ¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òºî¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡ª
¥ì¥ó¥¸¤Ç1Ê¬¤Ç¥±¡¼¥¤¬¤Ç¤¤ë
ºàÎÁ¤òº®¤¼¤¿¤é¡¢ÂÑÇ®ÍÆ´ï¤ËÎ®¤·Æþ¤ì¤Æ¥ì¥ó¥¸¤Ç1Ê¬²ÃÇ®¤·¤Æ¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¡£¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤í¤±¤ë¿©´¶¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¡£
ÁáÂ®¥Ù¥¤¥¯¥É¥è¡¼¥°¥ë¥È¥±¡¼¥¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦
ºàÎÁ¤òº®¤¼¤Þ¤¹
¥è¡¼¥°¥ë¥È¡¢Íñ¡¢º½Åü¡¢¥ì¥â¥ó½Á¤ò¥Ü¥¦¥ë¤ËÆþ¤ì¤Æ¥À¥Þ¤¬»Ä¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤è¤¯º®¤¼¤Þ¤¹¡£
¥ì¥ó¥¸¤Ç1Ê¬²ÃÇ®¤·¤Þ¤¹
ÂÑÇ®ÍÆ´ï¤ËÀ¸ÃÏ¤òÎ®¤·Æþ¤ì¡¢600w¤Î¥ì¥ó¥¸¤Ç1Ê¬²ÃÇ®¤·¤Þ¤¹¡£
É½ÌÌ¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¤é´°À®
É½ÌÌ¤¬¥×¥ë¥ó¤È¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é´°À®¤Ç¤¹¡£¤Þ¤À±ÕÂÎ¤Î¤è¤¦¤Ç¤¢¤ì¤ÐÄÉ²Ã¤Ç10ÉÃ¤«¤é20ÉÃ¤º¤Ä¥ì¥ó¥¸¤Ç²ÃÇ®¤·¤Þ¤¹¡£ÎäÂ¢¸Ë¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÎä¤ä¤·¤Æ¤«¤é¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¥Á¡¼¥º¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥Ù¥¤¥¯¥É¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤Î¤è¤¦¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ¡£ºàÎÁ¤òº®¤¼¤Æ¥ì¥ó¥¸¤Ç²ÃÇ®¤¹¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¤ª¼ê·Ú¤Ç¤¹¡£Ë»¤·¤¤¤È¤¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤è¡£