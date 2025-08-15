ハイレゾも付いてくるレコード。第1弾はオフコース・ベスト盤
オフコース「ファイナル・セレクション 1975-1981」(180g重量盤LP)
96kHz/24bitダウンロードカード付 6,600円 11月26日発売
ユニバーサル ミュージックは、高音質デジタルマスターのファイルをダウンロードできるアナログレコード商品を発売する。第1弾は、オフコースのベスト盤「ファイナル・セレクション 1975-1981」。発売は11月26日で、価格は6,600円。
世界的なアナログ需要の拡大で、製造数が伸びているLPレコード。現在の製造工程は、かつてのように1/4インチや1/2インチなどのアナログ・マスターテープから直接カッティングするのではなく、PCMなどのデジタル音声データを介することが主流となっている。
レコードやテープなどのアナログ媒体は、サンプリング周波数やビット深度といったデジタル特有の制限がなく、通常のCD-DA(44.1kHz/16bit)では困難な連続的なアナログ波形を直接記録することができる。そのため、マスターを用意する際には可能な限り情報量の多い、最上位のスペックを選択・追求することになる。
しかし、そうして出来上がったデジタルマスターも「レコード用のカッティングが終わりラッカー盤が作られた後は、他に利用されることなくアーカイブに眠ったままになることも少なくない」という。
そこで今回、ユニバーサル ミュージックは新たなシステム「U-CONNECT DOWNLOAD」を開発。対象のLPにシリアルコードの入ったダウンロードカードを封入。ユーザーはコード1つにつき1度、指定のWebサイトから期間の制限なくマスターとして使用されたWAVファイルをダウンロードできるようにした。
オフコース「ファイナル・セレクション 1975-1981」(180g重量盤LP)
新形態の第1弾レコードは、オフコースのベスト盤「ファイナル・セレクション 1975-1981」。彼らが発表した数多の名曲の中から、特にファンに愛され続ける究極の10曲を収めている。
マスターには、オリジナルのアナログテープから新たにトランスファーした最新の96kHz/24bit音源を採用。
「不要な色付けをしないフラットでナチュラルなマスタリングによって、それぞれの楽曲がテープに記録された当時のニュアンスやディテールが最大限に活かされたサウンドを是非お楽しみください」としている。
収録曲
Side A
01. 愛を止めないで
02. 眠れぬ夜
03. Yes-No
04. 秋の気配
05. 言葉にできない
Side B
01. 生まれ来る子供たちのために
02. I LOVE YOU
03. 夏の終り
04. さよなら
05. 私の願い