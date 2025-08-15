【8/1〜8/31の運勢】8月の折り返し地点で運勢を再チェックして。星乃せいこさんの12星座占いをお届け！



「楽しそう！の直感にしたがって。小さなギフトがご縁を呼び込むとき」



8月も折り返し地点。ここで一度、今月の運気を見直してみませんか？isutaでは、1カ月の運気を示した「運勢グラフ」を配信。占い師の星乃せいこさんが、絶好調の日、恋愛運がいい日、新しいことに挑戦するべき日など、転機となるポイントをご紹介します♡8月の占い：おひつじ座さんの運勢今月はできたら、家の中で体をいたわる時間や、お掃除の時間も大切に。

特に、水を使ってお掃除したり、いつもは洗わないものを手洗いしたりすると、おうちの中に清々しい空気が流れる予感です。

8月の転機となるポイントの日をチェック

今週の運勢も併せてチェック



「集中力アップの夏。淡々と、自分のペースで実力を伸ばすとき」



8月の占い：おうし座さんの運勢仕事や勉強に励むと同時に、家の整理整頓や体調管理など「土台を整える」ことにも自然と意識が向きそうな今月。会社のオフィスに総務や清掃の人がいるように、環境づくりも大切な仕事のひとつなのかも。

8月の転機となるポイントの日をチェック

今週の運勢も併せてチェック



「好奇心のセンサーを信じて。今だけの楽しみをキャッチするとき」



8月の占い：ふたご座さんの運勢話題のスポットや日本初上陸のブランド、新商品など、「旬なもの」に触れるとエネルギーが湧いてきそうな今月。いつもならふらりと軽やかにお出かけするあなただけれど、この夏に関してはそれなりの“装備”が必要かも。

8月の転機となるポイントの日をチェック

今週の運勢も併せてチェック



「暮らしのリアルに目を向けて。転機の中でこそ堅実に歩むとき」



8月の占い：かに座さんの運勢もしも今あなたが、大きな決断のタイミングを迎えているとしたら、「地に足のついた方」を選ぶのがおすすめ。生活がちゃんと回るかな？経済的・体力的に無理はないかな？とシミュレーションしておくと、最高の選択ができそうですよ。

8月の転機となるポイントの日をチェック

今週の運勢も併せてチェック



「自分軸を取り戻す。本音を解放し、自由への逃避行を楽しむとき」



8月の占い：しし座さんの運勢日常の喧騒を抜け出して、ちょっとした「逃げの一手」も繰り出してみると運気がアップしそうな今月。たとえば、暑さを逃れて避暑地に滞在したり、涼しいお店や施設でゆったり過ごしたり。

8月の転機となるポイントの日をチェック

今週の運勢も併せてチェック



「暮らしのメンテナンスで心整う。今あるものを大切に育てるとき」



8月の占い：おとめ座さんの運勢今月はできたら、新しいことを始めようとするよりも、日々の掃除や炊事、これまでに始めたことのフォローなど、“運用やメンテナンス”を重視する方が開運に。8月23日ごろからは、あなたが主役の明るい運気に変わっていくから楽しみにしていて。

8月の転機となるポイントの日をチェック

今週の運勢も併せてチェック



「ご機嫌な日々の先に。内面的な気づきが道しるべになるとき」



8月の占い：てんびん座さんの運勢8月23日の新月の頃には、内面的な気づきや衝動が、ターニングポイントになる予感も。「私、実は傷ついていたのかも」というような、ネガティブな感情にも目を向けてみて。

8月の転機となるポイントの日をチェック

今週の運勢も併せてチェック



「あなたなりの美意識で。美しい日常がチャンスを引き寄せるとき」



8月の占い：さそり座さんの運勢キャリアや社会的な役割にスポットライトが当たりやすい今月は、決してイージーな日々ではないけれど、細やかな気配りや独自のこだわりをフルに活かして周囲に貢献できる予感。なんだかテンションが上がらないと感じる朝こそ、ヘアメイクやファッションの力を借りて。

8月の転機となるポイントの日をチェック

今週の運勢も併せてチェック



「お決まりのパターンを抜け出して。新しい景色を見にいくとき」



8月の占い：いて座さんの運勢責任とか結果とか、そういう難しいことにとらわれすぎず、もっと自由に、のびのびと、自分自身の「楽しそう！」という直感にしたがって動いてみて。真面目さを手放して、少し羽目を外して楽しむくらいが、今月はちょうどいいのかも。

8月の転機となるポイントの日をチェック

今週の運勢も併せてチェック



「“おかげさま”の精神で。過去から続くバトンを受け取るとき」



8月の占い：やぎ座さんの運勢今月は時に、不本意な状況や、叫び出したくなるような気持ちになる出来事もあるかもしれないけれど、すべての出来事は、あなたへのメッセージ。時にはいい意味で「諦める」ことも、大切になってきそうですよ。

8月の転機となるポイントの日をチェック

今週の運勢も併せてチェック



「ときめきの風に運ばれて。“好き”のパワーがあなたを輝かせるとき」



8月の占い：みずがめ座さんの運勢好きなことを好きなだけ、欲張りに楽しむのがおすすめな今月。とはいえ暑さで体に負担がかかりやすい時期だから、あまり無茶はせず、体の心地よさを大事にしながら活動してみて。

8月の転機となるポイントの日をチェック

今週の運勢も併せてチェック



「心と体のデトックスを。ヘルシーな輝きが出会いを引き寄せるとき」



8月の占い：うお座さんの運勢8月23日以降は、うお座が恋する季節の到来。恋愛はお休み中の人も、勉強や仕事面で新しい環境に出会えたり、ご縁やチャンスが訪れやすい時期だから、アンテナをピンと張っておいて。

8月の転機となるポイントの日をチェック

今週の運勢も併せてチェック

isuta恋愛占い（毎月1日、15日更新）https://isuta.jp/lovefortuneisuta週間占い（毎週日曜日更新）https://isuta.jp/horoscopeisutaの運勢グラフ（毎月1日更新）https://isuta.jp/fortunegraph2025年下半期の占いも公開中✓