アイデミーがＳ高カイ気配、アクセンチュアが１株１４５０円でＴＯＢ実施へ

アイデミー<5577.T>がストップ高の水準となる前営業日比３００円高の１３８１円でカイ気配となった。１４日の取引終了後、同社に対しアクセンチュア＜ACN＞の日本法人が完全子会社化を目的として、ＴＯＢ（株式公開買い付け）を実施すると発表した。ＴＯＢ価格は１株１４５０円。アイデミーの株価はこれにサヤ寄せする動きとなっている。



買付予定数の下限は２７０万８３００株で上限は設定しない。買付期間は１５日から９月２９日まで。ＴＯＢ成立後、所定の手続きを経て、アイデミーは上場廃止となる見通し。アイデミーはＴＯＢに対し賛同の意見を表明し、株主に応募を推奨した。アクセンチュアは人材・組織関連でのサービス領域においてアイデミーの経営資源を活用し、事業の強化につなげる構え。東京証券取引所は１４日付でアイデミーの株式を監理銘柄（確認中）に指定した。



出所：MINKABU PRESS