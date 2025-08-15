ＴＫＰが続急騰、期間貸し案件受注好調で２６年２月期業績予想を上方修正

ティーケーピー<3479.T>が続急騰し年初来高値を更新している。１４日の取引終了後に２６年２月期連結業績予想について、売上高を１０３０億円から１０４０億円（前期比７５．７％増）へ、営業利益を７０億円から９０億円（同５２．２％増）へ、純利益を３２億円から３６億円（同５．０％減）へ上方修正したことが好感されている。



コロナ禍のリモートワークから出社勤務へ戻る「オフィス回帰」のトレンドや、会議やセミナー、研修などを対面で実施する需要の高まりを受けて、収益性の高い期間貸し案件の受注が好調なことが売上高・利益を押し上げる。また、コロナ禍で外注化したオペレーションを再び内製化したことによる原価率の改善が進捗していることや、グループ子会社の事業も好調に推移し、収益性が改善していることも寄与する。



出所：MINKABU PRESS