俳優「ピエール瀧」が“愛車”の「庶民派ビジバイ」がスゴイ！ 「すてき」「見どころが多い」と話題に！ “地面師”俳優の「ホンダのバイク」とは

ピエール瀧の「リトルカブ旅」の模様に反響！

俳優のピエール瀧さんが2025年7月10日に自身のインスタグラムを更新。

愛車のホンダ「リトルカブ」とともに旅をした模様をつづっています。

【画像】超カッコイイ！ 「ピエール瀧」×「庶民派ビジネスバイク」の姿を画像で見る！

これについて、ユーザーから多数の反響が集まっています。

「ピエール瀧」の庶民派ビジネスバイクが話題に！（Photo：時事通信フォト）

ピエール瀧さんの愛車であるリトルカブは、ホンダのロングセラーモデル「スーパーカブ」の派生モデルで、1997年8月に登場しました。

スーパーカブよりも3インチ小さい前・後14インチの小径タイヤを装備し、シート高をスーパーカブに比べ30mm下げ705mmに設定。また、エンジンにはPGM-FI採用の空冷4ストロークOHC単気筒エンジンを搭載。

取り回しやすいコンパクトな車体サイズ、丸みを帯びたおしゃれなスタイリングなどを特徴とし、若者から熟年層まで幅広い層のユーザーに支持されていました。

なお、リトルカブは平成28年（2016年）排出ガス規制の関係で、2018年8月末に生産終了となっています。

そんなリトルカブを走らせ山梨方面へ向かったというピエール瀧さん。自身のインスタグラムには以下のようにつづっていました。

「朝6時に家を出て、リトルカブで甲州街道（国道20号）をひたすら西へ行ってみた。

山梨県勝沼のぶどう畑の光景が素晴らしかったので石和温泉で一泊。

昼下がりの勝沼は音がなく、シーンとしててなんかよかった」

投稿には10枚以上の写真をアップしており、1枚目には山をバックにした愛車・リトルカブの姿が。

ピエール瀧さんの愛車はシルバーとブラックの2トーンカラー。リアには荷物がしっかりくくりつけられており、可愛らしいコンパクトサイズながら旅でも映える1台です。

このほかゲームセンターでのピエール瀧さんの姿や建物、花など、旅先で撮影されたであろう写真がアップされています。

投稿を見たユーザーからは「旅に出たくなった！」「写真ステキですね！」「見所が多くてやりたくなる」「私もやってみたい」「カブの下道ツーリング！いいですね」など、多数の反響が集まっていました。