日本動物高度医療センター<6039.T>がストップ高の３３００円でカイ気配となっている。１４日の取引終了後に２６年３月期の連結業績予想について、売上高を５８億１０００万円から５９億６０００万円（前期比１２．９％増）へ、営業利益を７億２５００万円から８億５７００万円（同１８．９％増）へ、純利益を５億２５００万円から６億１０００万円（同１７．１％増）へ上方修正したことが好感されている。



小動物の二次診療に対する需要が供給を上回る状況が続くなか、獣医師の採用強化、診療プロセス最適化と診療品質の更なる向上、医療機器の拡充などを行い診療受け入れ体制を強化していることで、第１四半期（４～６月）の業績が初診数、総診療数、手術数が四半期ベースで過去最高となったことが要因としている。



なお、同時に発表した第１四半期決算は、売上高１４億７３００万円（前年同期比１７．８％増）、営業利益２億５８００万円（同７３．３％増）、純利益１億８０００万円（同７５．０％増）だった。



