ドラフトはＳ高カイ気配、ＭＢＯ発表でＴＯＢ価格７５０円にサヤ寄せ ドラフトはＳ高カイ気配、ＭＢＯ発表でＴＯＢ価格７５０円にサヤ寄せ

ドラフト<5070.T>はストップ高の６７１円でカイ気配となっている。１４日の取引終了後、ＭＢＯの一環として、代表取締役の山下泰樹氏が代表取締役を兼任するチンクエチェント（東京都新宿区）が、同社株の非公開化を目的にＴＯＢを実施すると発表しており、ＴＯＢ価格の７５０円にサヤ寄せする格好となっている。



非公開化により中長期的な視点で機動的な経営戦略を迅速に実行するのが狙い。買い付け予定数は４９２万３５００株（下限１５６万７００株、上限設定なし）で、買付期間は８月１５日から９月２９日までを予定。ＴＯＢ成立後、ドラフト株は所定の手続きを経て上場廃止となる予定で、この発表を受けて東京証券取引所は同社株を８月１４日付で監理銘柄（確認中）に指定している。なお、ドラフトは今回のＴＯＢに対して賛同の意見を表明し、株主に応募を推奨している。



出所：MINKABU PRESS